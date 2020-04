Previsioni Meteo Maggio: Anticiclone Africano scatenerà un’estate precoce, ma attenzione ai temporali

Previsioni Meteo Maggio – Dopo una nuova onda instabile atlantica, che dovrebbe interessare il Mediterraneo centrale e l’Italia tra gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggio, la tendenza per il prosieguo della prima decade del nuovo mese, potrebbe essere all’insegna dell’alta pressione. Dai dati ultimi traspare anche una probabile buona performance anticiclonica soprattutto per le regioni centro meridionali italiane, le quali potrebbero trovarsi più direttamente e anche per più giorni, sotto la diretta influenza un promontorio subtropicale con matrice nordafricana. Lozione calda nordafricana andrebbe inserita in un contesto di onde meridiane, quindi con avvicendamento di saccature e promontori, magari non molto duraturi, ma piuttosto incisivi. L’onda stabilizzante sarebbe attesa dalle 3/4 maggio e probabilmente fino all’8/9 del mese, stando ai dati attuali, poi eventualmente rivediamo meglio la tempistica. Come visibile dalla barica nell’immagine in evidenza ed elaborata dal modello europeo ECMWF, la struttura sarebbe di tipo “a Omega”, con due basse pressioni ai lati e un promontorio anticiclonico nel mezzo, questo proprio a ridosso del Mediterraneo centrale e dell’Italia.

L’azione stabilizzante più calda, si esprimerebbe in particolare sulle regioni insulari e centro-meridionali in genere, mentre le regioni settentrionali, a fronte di una prima fase certamente più stabile e soleggiata anche qui, successivamente potrebbero vedere maggiori infiltrazioni di aria umida dai settori sud-occidentali o occidentali, in grado di arrecare una moderata instabilità all’insegna anche di locali piogge e rovesci in particolare sulle regioni Alpine, prealpine e sulle medie e alte pianure. Scrivevamo di un tempo più caldo e stabile sul resto del paese per tutta la fase presa in considerazioni, che poi si tratterebbe sostanzialmente di gran parte della prima decade di maggio, ma con possibile apice del caldo tra il 4 e il 7 maggio. In questi 4 giorni, secondo le indicazioni, naturalmente da confermare, potrebbero arrivare dal Nord Africa termiche addirittura estive sulle Isole maggiori e su alcuni settori centro-meridionali con isoterme alla quota convenzionale di 1500 m circa, mediamente comprese tra 12/13°C fino a 15/16°C. Questi valori al suolo, come mostra l’immagine termica allegata, si tradurrebbero con temperature che con buona probabilità potrebbe raggiungere diffusamente il +26/+27°C fino a +28/+29°C su buona parte dei settori centro-meridionali peninsulari, ma localmente anche punte di 30/31°C sulle Isole maggiori. Piuttosto caldo anche al Nord, ma qui in misura minore con massime attese tra 23/25° mediamente sulle pianure, magari qualche valore in più sulle aree pianeggianti meridionali del Piemonte.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione sul medio-lungo periodo, confermando o smentendo eventualmente le prospettive di alta pressione calda per il corso della prima decade di maggio.