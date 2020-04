Previsioni Meteo Maggio, la prima tendenza: c’è lo spettro del maltempo sull’inizio della “fase 2”

Previsioni Meteo Maggio – La fase instabile che ha preso piede in queste ore potrebbe avere un lungo seguito. Ciò poiché il dato tendenziale, estraibile da tutte le simulazioni modellistiche, è per una affermazione di alte pressioni sui settori centro-settentrionali europei, poca loro consistenza oltre che sul bacino centro-meridionale del Mediterraneo, ove agirebbe con persistenza un corridoio instabile di matrice oceanica, anche sull’Est Europa. Stante il varco aperto, quindi, anche a Est, la falla depressionari sui mari a Ovest e a Sud dell’Italia verrebbe rinvigorita da spifferi più freschi orientali in misura tale da rimanere persistentemente in azione. Il quadro barico per la prima settimana di maggio, depone, infatti, per uno scenario improntato ancora su condizioni di blocco alla circolazione media zonale, con alta pressione mediamente presente tra l’Europa centro occidentale e settentrionale e, invece, ampi corridoi aperti per infiltrazioni fresche da Est e anche umide dall’Atlantico più basso. Entrambe le azioni potrebbero ancora convergere verso il medio-basso Mediterraneo continuando ad arrecare condizione di instabilità su alcune regioni italiane.

Con maggiore probabilità alcune aree settentrionali potrebbero risentire di più della copertura anticiclonica e, quindi, su gran parte di questi settori, e anche su quelli del medio-alto Adriatico, il tempo potrebbe essere più asciutto in via generale o con fenomeni più occasionali. Le aree tirreniche un po’ tutte, invece, dalla Liguria, Toscana e fino alla Calabria, quelle centro meridionali in genere e le due isole maggiori, circoscritte in colore, potrebbero vedere ancora un protrarsi di tempo instabile, con più nubi, addensamenti più frequenti e anche piogge irregolari. I settori più esposti, con fenomeni anche moderati potrebbero essere il Nordest della Sardegna e il basso Tirreno, tra la Calabria ionica, settentrionale e il Nord della Sicilia. Si tratterebbe di una instabilità non associata a particolari condizioni cicloniche, o perlomeno a basse pressioni non particolarmente profonde, con piogge alternate anche a fasi asciutte e mediamente deboli o moderati, seppure localmente di buona consistenza, su Calabria, Nord Sicilia e Nordest Sardegna.

Sotto l’aspetto termico, si prevedono condizioni in linea con i valori propri stagionali, semmai leggermente più freschi tra le due Isole maggiori e sul medio-basso Adriatico.