Previsioni Meteo Maggio, la tendenza per la prima metà del mese: grande dominio dell’Anticiclone

Previsioni Meteo Maggio – Vediamo, sulla base degli ultimissimi dati appena elaborati dal modello europeo ECMWF, quali saranno le caratteristiche essenziali del tempo a iniziare dalla prossima settimana e fin quasi a metà mese, fino al 12 Maggio circa. L’evoluzione nel breve-medio termine che contempla, per di più, un peggioramento del tempo fino al weekend prossimo, è vagliata in altre sedi, in questa, invece, analizzeremo l’evoluzione del tempo a iniziare da dopo questa fase instabile, appunto dal 4 maggio e fino al 12 del mese, range massimo fino a cui si estendono le elaborazione dei modelli deterministici.

In linea generale, per tutta la prossima settimana e fino ai primi giorni di quella ancora successiva, le ultime simulazioni modellistiche, confermano una tendenza a prevalente alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia per via di un’azione del fronte subtropicale, spinto verso il nostro bacino da una saccatura sub-polare in affondo verso la Penisola iberica e il Marocco. L’asse ascendente depressionario che coinciderebbe con l’entroterra algerino e l’Ovest Mediterraneo, andrebbe a pescare aria asciutta, calda e stabilizzante dall’entroterra nordafricano trascinandolo verso gran parte del nostro bacino, fino anche ai settori orientali. La barica media attesa dal 4 al 12 maggio è sintetizzata nell’immagine in evidenza con il Mediterraneo centrale in gran parte interessato da una figura di alta pressione, mentre un corridoio instabile trasversale interesserebbe l’Europa settentrionale e quella occidentale. In questo contesto, gran parte dell’Italia avrebbe un clima di tipo essenzialmente primaverile o in diverse fasi anche estivo e con prevalenza di tempo asciutto.

In riferimento all’aspetto delle piogge, come visibile dalla prima immagine allegata, buona parte delle aree centro-meridionali europee, soprattutto quelle coincidenti con il Mediterraneo centrale e i settori dell’ ex Jugoslavia, balcanici, avrebbero condizioni di spiccata siccità, quindi con assenza sostanziale di piogge, salvo qualcuna occasionale a inizio e fine periodo. Le piogge, invece, risulterebbero un po’ sopra la norma sulla Penisola iberica centro-settentrionale, sulla Francia e sul Centro Europa. Relativamente all’Italia, gran parte delle aree centro-meridionali avrebbero un clima tutto sommato asciutto e siccitoso, in maniera più accentuata sulle aree centrali adriatiche, su quelle relative appenniniche, su gran parte del Centro Sud e sulla Sardegna. Le aree più settentrionale e soprattutto quelle alpine, pre-alpine e le alte pianure, potrebbero invece essere interessate in maniera anche ricorrente da un flusso instabile sud-occidentale che porterebbe piogge sparse, magari anche con un leggero surplus pluviometrico. Piogge meno ricorrenti, ma comunque nella norma, sulla Liguria, sul resto del Piemonte e sulle medie pianure, fino a quelle Venete e del Friuli.

Relativamente alle temperature, le anomalie sono espresse nella terza immagine. Spicca subito la scala dei colori arancio-rosso su gran parte dell’Europa centro-meridionale, ma soprattutto sul Mediterraneo centro-occidentale, dove sarebbero focalizzati i massimi di anomalia positiva. Si andrebbe dai +7/+8°C dei nostri settori insulari, fino a +4/+6°C delle aree meridionali, ai +2/+4°C dei settori centrali e fino ai +1/+2°C delle regioni settentrionali. Quindi, andrebbero computate fasi di caldo dichiaratamente estivo sulle Isole maggiori, soprattutto sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale, ma caldo a tratti significativo anche sul medio basso Tirreno e Sud Italia. Un po’ meno caldo al Nord, ma comunque con valori mediamente sopra la norma.

La redazione di MeteoWeb monitorerà costantemente l’evoluzione del tempo per la prima parte di maggio, apportando periodici aggiornamenti nelle apposite rubriche sul medio-lungo periodo.