Previsioni Meteo Maggio, la tendenza per la prossima settimana: tutti i dubbi di ECMWF sull’Anticiclone

Previsioni Meteo Maggio – Dopo un sostanziale allineamento di tutti i centri di calcolo, nei giorni scorsi, circa una tendenza ad alta pressione e a clima anche dichiaratamente estivo per il corso della prossima settimana, a sorpresa, il centro di calcolo europeo ECMWF ipotizza, nella corsa mattutina, ma a dire il vero con qualche accenno già nell’emissione serale di ieri, un promontorio anticiclonico decisamente più a Ovest sul nostro bacino, con l’Italia esposta a possibili azioni fresche e instabili dai quadranti settentrionali. Certo una svolta inattesa e per certi versi anche un po’ clamorosa, da parte del centro di calcolo di Reading, che sostanzialmente cancellerebbe la fase calda, stabile e anche siccitosa annunciata sino a ieri, simulando, invece, uno scenario del tutto opposto, fatto di temperature sotto la media e anche tempo instabile o a tratti persino perturbato per le regione del medio basso Adriatico e meridionali. In buona sostanza, come visibile dall’immagine in evidenza elaborata dal centro di calcolo europeo, si compirebbe comunque una incisiva azione del fronte stabilizzante subtropicale, con promontorio anticiclonico in sollevamento meridiano e fino alle alte latitudini europee. Il tutto, però, si compirebbe con manovra un po’ più occidentale, al punto che il promontorio anticiclonico si ergerebbe tra le Baleari, la Spagna e la Francia e non sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, settori, invece, questi, che rimarrebbero esposti ai flussi freschi settentrionali lungo il bordo orientale anticiclonico. Si tratterebbe, però, di manovre bariche che sì giocherebbero, tutto sommato, in alcune centinaia di chilometri, per cui il tutto è ancora assolutamente approssimativo.

Per di più, come evidenziato nella seconda immagine, non sarebbe dello stesso parere il modello americano GFS, il quale continuerebbe a vedere l’asse del promontorio subtropicale direzionato verso il Mediterraneo centrale e l’Italia e, quindi, con copertura anticiclonica che prenderebbe in pieno il nostro paese. Questa diversità di simulazione, rende l’ipotesi ECMWF ancora approssimativa, ma di certo, quella che sembrava fino a ieri una buona tendenza a fase anticiclonica, stabile e anche calda per gran parte d’Italia e per diversi giorni della prossima settimana, stando al dato di oggi diviene una tendenza in forte dubbio. A questo punto bisognerà attendere le prossime emissioni, per vagliare se la strada intrapresa dal modello europeo possa avere una credibilità o meno, ritenendo che entro il primo maggio si possa avere un quadro più credibile circa il tempo per la prossima settimana, se con conferme di alta pressione e prevalente bel tempo, come sostanzialmente visto fino a ieri, o con rischio di azioni più fredde e instabili da Nord.

La redazione di MeteoWeb monitorerà costantemente l’evoluzione apportando quotidiani aggiornamenti nelle apposite rubriche sul medio-lungo periodo.