Previsioni Meteo Maggio, super anticiclone sull’Italia: esplode l’Estate, temperature di +32/+33°C

Previsioni Meteo – Il mese di maggio, sulla base di altre indagini già fatte in precedenti editoriali e con conferme in queste ultimissime, potrebbe essere caratterizzato da un vivace scambio di azioni meridiane Nord/Sud. L’evoluzione stagionale, infatti, prevede il crollo progressivo delle velocità zonali, cosa che sancirebbe la definitiva disfatta, anche piuttosto tardiva, del Vortice Polare. Un improvviso e drastico rallentamento della corda atlantica nonchè una fisiologica, crescente azione della radiazione solare per l’incidere della stagione calda, starebbero alla base, appunto, dell’attivazione di significative onde dinamiche subtropicali e subpolari, il cui terreno di sfogo potrebbe essere proprio il Mediterraneo centrale e buona parte dell’Europa, anche in questo caso soprattutto centrale, dato un modellamento delle SSTA atlantiche favorevole. Insomma ci aspetta un mese di maggio che a più riprese potrebbe mostrare una vivace staffetta tra ondate di bel tempo e caldo estivo e fasi cicloniche, depressionarie, col maltempo anche importante e clima più fresco. Questa vivacità atmosferica, avrebbe modo di esplicarsi già nel corso dei prossimi 10 giorni. Si partirebbe proprio da domani, martedì 28, con azione più instabile nordatlantica e via via più nubi e piogge su buona parte del Paese, fino al 1 maggio; poi, invece, subitanea evoluzione verso Est dell’onda instabile e arrivo di un fronte caldo subtropicale.

In questa sede, evidenziamo proprio l’azione dinamica nordafricana, con un promontorio di alta pressione a cuore caldo che, dal territorio algerino-tunisino, si ergerebbe con veemenza verso il Mediterraneo centrale e anche verso buona parte dell’Europa centrale e su, fino al Mare del Nord. L’azione più efficace del promontorio nordafricano, coinciderebbe proprio con l’inizio della prossima settimana, lunedì 4 maggio, e si potrarrebbe probabilmente fino al 9/10 del mese, o magari anche qualche giorno oltre, evidenziando una frase clou, quindi con maggiore stabilità e molto caldo, tra il 5 e il 7/8 maggio. La cosiddetta fase 2 della crisi coronavirus, si aprirebbe, quindi, all’insegna dell’alta pressione, dei cieli sereni e di un clima via via estivo, più che primaverile, con la speranza che ciò possa significare, simbolicamente, anche una maggiore serenità in tutti i sensi. Abbiamo detto, in particolare, che la fase fra il 6 e il 9/10 del mese, potrebbe essere contrassegnata da un’onda calda anche anomala, con una impennata significativa delle temperature.

Nell’ immagine termica abbiamo rappresentato i possibili valori al suolo, relativi proprio a questo periodo, ossia verso metà della prossima settimana. È subito visibile come tutta l’Italia si troverebbe in sopra media termica, da 3-4°C, probabilmente fino a 7-8°C sopra la norma, e come, soprattutto sulle aree centro meridionali e insulari, si potrebbero raggiungere valori prettamente estivi, con 27/28/29°C diffusi, ma fino a 30/31°C sulle aree meridionali peninsulari e persino 32-33°C sul Sud della Calabria,e sulle isole maggiori. Valori record, da piena estate, secondo le carte attuali. Caldo anche al Nord, ma più nella norma con valori mediamente compresi tra 23 e 27°C. Per di più, su parte delle regioni settentrionali, soprattutto su quelle alpine e prealpine, localmente anche sulle medie-alte pianure, qui più sul finire del periodo in esame, potrebbero esserci maggiori fastidi per infiltrazioni di correnti umide atlantiche che, dal 5/6 del mese, potrebbero portare più nubi e qualche pioggia, a differenza del resto d’Italia dove l’alta pressione dominerebbe.

La redazione di MeteoWeb apporterà ulteriori e quotidiani aggiornamenti su questa tendenza per fase estiva nel corso della prossima settimana, sulla base di dati via via più freschi.