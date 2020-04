Previsioni Meteo a lungo termine, possibile ritorno del maltempo a fine aprile: gli ultimi aggiornamenti

Il dato medio che traspare dalle simulazioni matematiche, in riferimento al tempo nel corso dei prossimi 15 giorni, mette in evidenza un possibile incremento delle condizioni di instabilità a partire dal 14/15 del mese e poi nelle fasi successive. Tuttavia non si tratterebbe di una instabilità continua, per quanto su alcune aree e per alcune fasi possa essere anche di un certo rilievo. Quasi sempre si tratterebbe di nuclei perturbati in arrivo dai settori occidentali, e prodotti da una depressione semi-stazionaria in prossimità della penisola iberica. Tale area depressionaria, a seconda dei movimenti meridiani di un’altra pressione subtropicale anch’essa abbastanza presente su area afro-mediterranea-europea, allungherebbe le sue anse cicloniche anche verso il Mediterraneo centrale, ma lo farebbe in maniera irregolare, non continua, a causa delle dinamiche fluttuazioni anticicloniche. Dopo un primo attacco instabile tra il 14 e il 16 aprile, potrebbero intercorrere 2-3 giorni di alta pressione e di tempo migliore in via generale, ma un secondo tentativo perturbato si farebbe strada sul finire della seconda decade e nei primi giorni della terza.

I fronti umidi e instabili provenienti dalle Baleari, settore algerino, punterebbero un po’ tutte le nostre regioni, arrecando nubi e piogge irregolari a fasi alterne su gran parte d’Italia. Tuttavia, le maggiori vorticità, legate a un minimo depressionario che dalla Spagna via via si porterebbe verso le Baleari, interesserebbero naturalmente i settori più esposti alle correnti sud-occidentali e cioè i versanti tirrenici e quelli di nord-ovest. In linea di massima, i cieli si presenterebbero più spesso coperti sulle aree centro-settentrionali in genere e sulla Sardegna con piogge anche più ricorrenti. Magari fenomeni più insistenti sarebbero attesi sulle regioni di Nord Ovest, tra la Liguria, l‘Emilia, il Piemonte, localmente la Lombardia occidentale. I fronti riguarderebbero in maniera un po’ più sfrangiata le aree meridionali in genere, qui con nubi e piogge più irregolari, alternate a fasi con maggiori schiarite o comunque con tempo più asciutto. Sotto l’aspetto termico, le temperature sarebbero sopra le medie del periodo, per una circolazione prevalentemente meridionale abbastanza mite.