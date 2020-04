Previsioni Meteo, migliora su gran parte d’Italia ma persiste maltempo per altri 3 giorni al Sud

Previsioni meteo – Mattinata fredda, quella odierna, su gran parte d’Italia, per il lascito di una irruzione di aria artica che si è compiuta essenzialmente tra la giornata di ieri e le ore notturne trascorse, all’insegna di piogge, temporali e nevicate diffuse fino a bassa quota, in particolare sulle regioni centro meridionali. La coda del fronte freddo è ancora in azione su alcune nostre regioni estreme meridionali, con rovesci sparsi e fiocchi residui ancora su qualche collina pugliese, lucana e del Nord Calabria, ma instabilità in attenuazione.

Sul resto d’Italia, l’alta pressione sta prendendo piede, portando ampio soleggiamento, anche se vanno evidenziate nubi basse diffuse al Nord Ovest, tra Lombardia e Piemonte, con frequente copertura del cielo ma senz’altro associato, e ancora nubi irregolari, portare dalle correnti ancora abbastanza fredde nord-orientali, sui settori appenninici adriatici, ma anche in questo caso senza fenomeni degni di nota.

Al pomeriggio, possibile qualche pioggia residua in particolare sulla Calabria ionica meridionale sul nord-est della Sicilia, scarsi fenomeni altrove al Sud, anche se magari con nubi irregolari ancora frequenti su aree appenniniche e sulla Puglia. Per i prossimi giorni, l’alta pressione conquisterà sempre più terreno sulle regioni centro settentrionali, con condizioni di stabilità sempre più dichiarate e anche con un progressivo aumento delle temperature, più apprezzabile verso il fine settimana. Tuttavia temperature che non aumenteranno in maniera esagerata, tenendosi tutto sommato nelle medie stagionali almeno fino a tutto il weekend o anche per inizio settimana prossima. Semmai, al Centro Nord dovranno essere computate un po’ di nubi basse soprattutto mattutine, con locali foschie o nebbie, specie su Piemonte e magari localmente su Ovest pianure, e un po’ di nubi irregolari sulle aree tirreniche centrali.

Invece, come visibile dalla seconda immagine con le condizioni medie circa lo stato del cielo e il tempo tra domani, giovedì 2 e venerdì 3 aprile, le regioni meridionali potranno ancora vedere dei disturbi. Essi saranno determinati da una latente circolazione moderatamente instabile, che dal territorio nordafricano si sposterà gradualmente verso Est, andando appunto a infastidire nei prossimi due giorni le nostre aree più a Sud. Nubi irregolari e qualche breve pioggia sparsa saranno possibili in particolare tra domani sera, la notte su venerdì e poi per il corso di venerdì, tra la Sardegna, la Sicilia e il Sud peninsulare. Non si tratterà di instabilità rilevante, mediamente saranno possibili addensamenti irregolari con qualche debole pioggia sparsa e a incidenza piuttosto localizzata. Un po’ di nubi irregolari in sconfinamento anche verso il medio Tirreno e il medio Adriatico, ma qui senza altri affetti. Entro il fine settimana, l’alta pressione via via riuscirà a conquistare tutto il territorio, anche le regioni meridionali, apportando ampio soleggiamento e tempo asciutto. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: