Previsioni Meteo, nel primo weekend di Maggio ultime piogge residue e ampi sprazzi di sole

Previsioni Meteo – Andrà via via smorzandosi l’influenza instabile verso il fine settimana. L’onda instabile nordatlantica, infatti, andrebbe spostandosi verso le aree dell’ex Jugoslavia e balcaniche, deviata a Est dall’incidere progressivo di un promontorio subtropicale in repentino sollevamento verso il Mediterraneo centrale. In questa fase, la circolazione non sarebbe più occidentale o nord occidentale, ma prenderebbe temporaneamente una piega più settentrionale, come visibile dall’immagine in evidenza, orientamento imposto dal promontorio di alta in sollevamento fino al Regno Unito. Tuttavia, il perno della saccatura instabile con asse, quindi, meridiano, si porrebbe sulle regioni dell’Est Europa, dove agirebbero due minimi depressionari alle quote medio-alte, dove opererebbero le maggiori vorticità e, di conseguenza, anche i fenomeni più intensi e diffusi. Marginalmente, però, le code dei fronti instabili di matrice settentrionale, interesserebbero anche parte delle nostre regioni, soprattutto orientali. Ma vediamo più nel dettaglio gli effetti sul tempo per il corso di tutto il weekend.

Previsioni meteo per la giornata di sabato, 2 maggio

Un nucleo instabile in quota, in azione nelle ore precedenti tra la Francia, la Germania e l’Europa centrale, si sposterebbe gradualmente verso Est/ Sudest, andando a incidere con curvatura ciclonica verso le regioni di Nordest, sull’alto Adriatico e poi verso le aree dell’ex Jugoslavia. In conseguenza di questa manovra, fronti instabili in viaggio dal Centro Europa verso l’Europa balcanica e danubiana, attraverserebbero anche parte delle nostre regioni, soprattutto quelle centro-orientali del Nord e del Medio Adriatico, apportando nubi diffuse e deboli piogge sparse a carattere irregolare. Qualche pioggia più intensa sarebbe possibile sui settori alpini e pre-Alpini del Nordest, soprattutto tra Nord Veneto, area Dolomiti e su Est Friuli Venezia Giulia. Per il corso della giornata, specie nelle ore più calde, locali addensamenti interesserebbero anche localmente il Nord della Puglia, l’area garganica, i settori interni Campani e il Basso Tirreno, Cosentino, anche con qualche locale rovescio. Sul resto del paese, poca influenza instabile con cieli ampiamente soleggiati, salvo una diffusa parziale nuvolosità e qualche locale addensamento. Le temperature sarebbero stazionarie o in aumento a Ovest, dove più soleggiato.

Previsioni meteo per la giornata di domenica, 3 maggio

Via via, per il giorno festivo, il flusso instabile settentrionale dovrebbe essere deviato maggiormente a Est, con influenze sulle nostre regioni sempre più marginali e, invece, da Ovest e da Sud l’alta pressione dovrebbe prendere progressivamente il sopravvento sulla maggior parte del territorio. Tuttavia, le aree del basso Adriatico e localmente quelle meridionali, dovrebbero ancora risentire di una circolazione più fresca da Nord, ancora con addensamenti e qualche residua, debole pioggia, magari qualcuna localmente moderata sul Salento e sul basso Tirreno, tra il Messinese e il Reggino. Qualche addensamento ancora sulle estreme Alpi nordorientali, anche qui con qualche breve scroscio di pioggia, ampiamente soleggiato sul resto del territorio o nubi irregolari sparse qua e là. Le temperature dovrebbero subire un leggero calo sulle aree adriatiche, per via di correnti più fresche settentrionali, mediamente stazionarie altrove. Venti, in rinforzo dai quadranti settentrionali soprattutto su medio-basso Adriatico, sul Tirreno e sui canali delle isole maggiori.