Previsioni Meteo, oggi addensamenti e temporali in un contesto di sole e clima mite: la situazione

Previsioni Meteo – Sta per volgere al termine la moderata circolazione anticiclonica che ha protetto l’Italia negli ultimi 3-4 giorni. A dire il vero l’anticiclone non si è mai mostrato particolarmente strutturato, tuttavia piuttosto efficiente nel garantire alcune giornate di bel tempo e anche abbastanza calde su gran parte del paese. Per oggi resisterà ancora, ma sta avanzando da Ovest un cavo depressionario atlantico che nei prossimi giorni e fino al primo maggio circa lo demolirà, apportando una fase di progressivo peggioramento sull’Italia. Per la giornata odierna, esso sarà ancora efficienti per diverse regioni, soprattutto centro meridionali peninsulare, ma su alcune altre risulterà già poco protettivo, permettendo infiltrazioni umide atlantiche con più nubi e anche locali piogge. Ma ecco più nei dettagli l’evoluzione per oggi. Intanto, in mattinata, come visibile dall’ultimo scatto satellitare, il tempo si presenta asciutto e soleggiato su gran parte delle aree centro meridionali, salvo un po’ di nubi basse e qualche nebbia o foschia sulla Toscana interna e una nuvolosità irregolare tra la Puglia, il Sud Lucania e la Calabria, qui specie tra Crotonese, Cosentino e in Aspromonte.

Più nubi sul Nord della Sicilia, qui anche con possibili locali piogge nel corso del mattino tra Trapanse, Palermitano e isolate sul Messinese. Più nubi e qualche debole pioggia anche sul Centro Nord della Sardegna e nubi più diffuse su Alpi e Prealpi con locali piogge, magari localmente anche moderate sui rilievi alpini e prealpini centro orientali. Per il corso delle ore pomeridiane, le medesime aree alpine e prealpine nonchè le isole maggiori, continueranno a essere i settori maggiormente esposti a infiltrazioni umide occidentali con ancora addensamenti e locali piogge, qualcuna più ricorrente su Alpi e Prealpi tra Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli e su Ovest Piemonte; possibile qualche addensamento anche sui rilievi interni delle Marche, con isolati piovaschi o brevi rovesci. Sempre in prevalenza soleggiato sul resto dei settori, salvo qualche nube sparsa in più e qualche addensamento tra Nord Calabria, Sila, occasionalmente su Sud Lucania e Puglia centro-meridionale. Le temperature sono attese più o meno stazionarie rispetto ai valori di ieri, con le massime mediamente comprese in pianura tra +22 e + 26°C, salvo qualche punta oltre sui settori meridionali, minime tra +10 e +15°C. Uno sguardo, infine, ai venti, mediamente deboli o moderati occidentali o meridionale, con locali rinforzi sul Centro Nord Appennino, sulla Liguria e sul Canale di Sardegna.