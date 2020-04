Previsioni Meteo, Pasqua e Pasquetta con sole e caldo: occhio alle tentazioni di uscite all’aria aperta

Previsioni Meteo – Chi l’avrebbe mai immaginato che in condizioni di alta pressione dichiarata, con sole splendente e clima piacevole primaverile, ci sarebbero potuto essere raccomandazioni a non farsi prendere dalla tentazione di uscire. E’ il grosso paradosso di questa fase surreale costernata dall’azione pandemica e per di più coincidente con uno dei periodi dell’anno più festosi, conviviali e da vivere all’aria aperta. Infatti, il prospetto barico per i prossimi giorni, comprese Pasqua e Pasquetta, è confermato essere all’insegna dell’alta pressione e del bel tempo su tutta l’Italia. Mai come in questa fase, corre un alto rischio che tanti italiani si lascino tentare da uscite fuori porta o comunque da organizzazioni di festicciole con pochi amici in cortili, giardini in trasgressione alle regole anti covid-19. La nostra esortazione è di pazientare ancora, perché se pazientiamo adesso potremmo beneficiarne poi in maniera anche magari definitiva, se invece ci lasciamo tentare dall’attrattiva del sole e del tepore primaverile, potremmo pagarne le conseguenze più a lungo. Premesso questo, vediamo l’evoluzione per tutto il periodo pasquale e fino a lunedì di Pasquetta.

Intanto, come mostra la mappa barica in evidenza, un’alta pressione, originariamente di matrice atlantica-subtropicale, ma poi con connotazione continentale, quindi mite, non particolarmente calda, è già presente e continuerà a consolidarsi su gran parte dell’Europa. Disturbi instabili saranno presenti solo tra Spagna e Sudovest Francia, più estesi e, qui di tipo invernale, sul settore scandinavo-baltico. L’alta pressione proteggerà anche tutta l’Italia dove il tempo sarà stabile e soleggiato, con temperature miti, piacevoli primaverili, e anche superiori alla norma al Centro Nord, da 2 e fino a 5°C. Fino a Sabato, valori nella norma o spesso sotto la norma al Sud e soprattutto in Sicilia, nella misura di 1/3°C inferiori. Poi, da Pasqua e per Pasquetta, temperature nella norma o un pelino sopra anche al Sud. I valori non dovrebbero superare i 25° tra oggi e domani su alcune pianure centro settentrionali, non oltre i 22/23°C al Sud. Entro sabato, punte potrebbero portarsi anche sui 26°C localmente al Centro Nord, sui 24°C al Sud. Clima mite, anche moderatamente caldo, ma senza esagerazioni rispetto alla fase stagionale.

Prospettiamo, infine, il quadro del tempo più specifico, attraverso cartine illustrative, per Pasqua e Pasquetta, con conferma di sole e bel tempo per entrambe le giornate festive. Più in particolare, per domenica di Pasqua, dettaglio a sinistra nell’immagine fenomeni, il sole splenderà pressoché ovunque, magari andranno computate soltanto un po’ di nubi basse, dovute a umidità marittima, sulle aree del medio e basso Tirreno, tra la Campania, la Calabria tirrenica e localmente i settori nord orientali della Sicilia, con cieli più irregolarmente nuvolosi, ma anche ampie schiarite soleggiate. Le temperature saranno miti o anche moderatamente calde primaverili, con massime mediamente comprese tra 20 e 26°C, minime tra 8 e 13°C; i valori più elevati si riscontreranno sulle aree centro-settentrionali.

Per lunedì di Pasquetta, dettaglio a destra nell’immagine fenomeni, continueranno condizioni di tempo sempre stabile e ampiamente soleggiato anche se, via via, soprattutto nel corso del pomeriggio e poi la sera, ci sarà un aumento di nubi sulle aree del medio Alto Tirreno, di Nordovest e alpine con cieli irregolarmente nuvolosi, anche qualche addensamento verso sera più a Ovest, ma senza altro associato. Sempre sole prevalente altrove. Le temperature sono previste in linea di massima stazionarie, su valori miti o moderatamente caldi primaverili, da rilevare un possibile aumento più sensibile sulla Sardegna, qui per un afflusso di aria più calda nordafricana e massime che potrebbero spingersi fino anche verso i 28°C.