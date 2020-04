Previsioni Meteo per il weekend del 1° Maggio: correnti più settentrionali, più fresco e qualche pioggia

Previsioni Meteo – Una debole, moderata instabilità e soprattutto a incidenza sempre localizzata, continuerà a essere presente anche nel corso del fine settimana. Tuttavia, da Ovest avanzerà un promontorio di alta pressione che imporrà alla circolazione generale sul bacino centrale del Mediterraneo e anche sull’Italia una direttrice più settentrionale e, quindi, con l’influenze instabili che verranno via via confinate alle nostre regioni orientali, meridionali e a quelle Alpine. Dall’immagine in evidenza è bene visibile come sull’Ovest Europa, segnatamente tra la Penisola iberica e la Francia, l’alta pressione vada progressivamente rinforzandosi, con massimi proprio sulla Spagna e, allo stesso tempo, con maggiore protezione anche verso i settori centro occidentali italiani, ma non ancora in grado di proteggere efficacemente le nostre aree orientali. Per di più, sull’Est Europa, su tutta l’area danubiana-balcanica e fino alla Grecia, settore turco, agirà una seccatura depressionaria di matrice subpolare, anche a carattere relativamente freddo che influenzerà marginalmente il tempo anche su parte delle nostre regioni orientali e meridionali. Ma vediamo più nello specifico l’evoluzione per il primo weekend di maggio.

Previsioni Meteo per sabato 2 maggio (è possibile zoomare l’immagine):

sin dal mattino, una nuvolosità più diffusa, anche con addensamenti interesserà tutti i settori alpini e prealpini, da quelli occidentali fino a quelli orientali con associate deboli piogge sparse e irregolari. Magari nel corso della giornata qualche addensamento più intenso potrà essere presente sulla Valle d’Aosta occidentale e sulle Alpi occidentali in genere, qui con qualche rovescio più consistente. Possibili brevi rovesci anche sulle pianure sudorientali del Friuli Venezia Giulia. Una debole o moderata instabilità a carattere irregolare, sarà possibile, qui soprattutto nelle ore più calde e quindi pomeridiane, ma non escluso localmente anche in mattinata, sulle Marche, sull’Abruzzo, sui settori appenninici centrali in genere, e anche su quelli meridionali, tra la Campania, la Lucania, localmente sui settori interni della Puglia e poi più giù verso la Calabria tirrenica, anche qui con locali rovesci o scrosci di pioggia irregolari. Sul resto del paese, tempo mediamente asciutto e anche ampiamente soleggiato salvo un po’ di nubi irregolari qua e là. Le temperature sono previste più o meno stazionarie o in leggero aumento a Ovest, senza particolari scostamenti rispetto alle medie proprio del periodo. Venti moderati da Ovest Nordovest, con rinforzi e localmente anche forti sui bacini occidentali, intorno alle isole maggiori e sulla Calabria, soprattutto interna.

Previsioni Meteo per domenica 3 maggio (è possibile zoomare l’immagine):

la circolazione si dispone dai quadranti settentrionali con più nubi e locali addensamenti sulle regioni del medio-basso Adriatico, su quelle centro-meridionali e al Sud un po’ tutto. Su queste aree, potrebbero avere luogo deboli piogge e rovesci irregolari, possibili sin dal mattino e poi ancora, magari in forma più localizzata, nel corso della giornata. Qualche addensamento più consistente è previsto sul Sud della Calabria, soprattutto sul Reggino, versante tirrenico, qui con qualche rovescio localmente più intenso. Ancora addensamenti e piogge o rovesci irregolari localmente sui settori alpini e prealpini, soprattutto occidentali, qui anche localmente moderati sulla Valle d’Aosta e su estremo Nord Piemonte, fenomeni più occasionali e circoscritti alle aree di confine sul resto delle Alpi. Altrove, tempo stabile e ampiamente soleggiato, anche sole prevalente sull’alto Tirreno, sulla Sardegna e sui settori centro-orientali pianeggianti del Nord; un po’ più di nubi irregolari sul medio-basso Tirreno e tra Nord Marche e Sud Romagna. Temperature più o meno stazionale, nelle medie stagionali e gradevoli primaverili, dove più soleggiato, magari previste in lieve calo in serata sulle aree adriatiche e meridionali. Venti deboli o moderati settentrionali con rinforzi da Nordovest sui bacini tirrenici più occidentali e intorno alle isole maggiori, qui localmente anche forti.