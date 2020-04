Previsioni Meteo per la settimana di Pasqua: l’Anticiclone garantirà bel tempo, ma senza eccessi di caldo

Previsioni Meteo – Bel tempo per la settimana Pasquale! Oramai tutti i modelli sono allineati su prospettive di stabilità, grazie all’affermazione di un esteso campo di alta pressione che ancora una volta riguarderà quasi la totalità del continente europeo, fatta eccezione un po’ per le aree britanniche e per le regioni sudorientali. Un’altra pressione che sta già prendendo piede dai settori Iberici, anche con radici nordafricane e che si estenderà soprattutto verso Nord Est, quindi in particolare verso i settori centrali e poi orientali europei. Tuttavia, alcune dinamiche atlantiche, non consentiranno alla figura di alta di traghettare con sé particolare quantità di aria calda dal Nord Africa. Infatti, giusto al limite delle coste occidentali europee, agiranno frequentemente fronti perturbati oceanici in una traiettoria da Sud/Sudovest verso Nord/Nordest e mossi da una profonda saccatura subpolare che solcherà i settori atlantici centrali. Queste pressioni instabili sul lato occidentale dell’anticiclone, vieteranno ai flussi caldi di portarsi particolarmente alti in latitudine.

Per di più, sul lato orientale e meridionale dell’alta pressione crescente, rimarrà latente una debole-moderata azione depressionaria in prossimità del Mediterraneo Orientale, visibile in basso a destra nell’immagine in evidenza, la quale costituirà una spina nel fianco all’espansione dichiarata dell’anticiclone, perlomeno verso l’Italia, inibendo, sostanzialmente, che i massimi di pressione si pongano sul nostro bacino, piuttosto imponendone il trasferimento sul Centro Nord Europa, tra Germania, Repubblica Ceca e Polonia.

In questo contesto certamente stabile, soleggiato e comunque di alta pressione prevalente, le termiche non riusciranno a essere particolarmente calde e nemmeno tanto corrispondenti al periodo stagionale, perlomeno fino al 7/8 del mese, nonostante le condizioni anticicloniche. I massimi di pressione, infatti, più concentrati sul Centro Nord Europa, comporteranno moti circolatori orari i quali pescheranno aria fresca dai settori continentali, orientandola verso il Mediterraneo centrale e l’Italia.

Il prospetto termico che ne deriverà (prima immagine termica) elaborato dal modello americano GFS nella versione ensemble, vedrà una diffusa anomalia addirittura negativa delle temperature per i prossimi 5-6 giorni su gran parte del Mediterraneo e naturalmente anche dell’Italia. In particolare, sull’Italia centro-meridionale, ribadiamo sebbene con clima gradevole e comunque primaverile, le temperature, come mostra il prospetto modellistico, si attesteranno da 1/2 fino anche a 3/4°C sotto la media propria del periodo, con anomalia negativa crescente via via verso Sud e più accentuata tra la Sicilia e il Centro Sud della Calabria.

Le temperature si manterranno più o meno intorno alle medie stagionali solo sulle regioni settentrionali, magari leggermente oltre esclusivamente sulle estreme aree di Nordest. Via via, poi, verso il fine settimana Pasquale, grazie alla persistenza dell’anticiclone, riusciranno a riscaldarsi anche i bassi strati, con tendenza a un po’ di eccesso termico proprio in corrispondenza della festività di Pasqua. Infatti, l’ultimo prospetto termico, riferito proprio alla giornata di Pasqua, domenica 12 aprile, evidenzia un’anomalia positiva del quadro termico su tutto il paese, anche se non particolarmente esagerata, nella misura di 1/2 gradi in più un po’ ovunque, da Nord a Sud. Le aree insulari continueranno a essere quelle meno calde, con un solo grado di possibile anomalia positiva, anzi sulla Sicilia occidentale e centro-meridionale con valori ancora nella norma.