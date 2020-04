Previsioni Meteo per l’ultima settimana di Aprile: confermato maltempo diffuso, forte al Centro/Nord

Previsioni Meteo – Per tutto il fine settimana e anche per lunedì 27, il Mediterraneo centrale e l’Italia saranno interessati da una situazione barica sostanzialmente ibrida, con debole-moderata alta pressione e qualche infiltrazione di aria umida atlantica in grado di arrecare locali fastidi all’insegna di nubi e qualche pioggia. Fastidi, tuttavia, piuttosto circoscritti e limitati a parte delle Regioni settentrionali e a quelle insulari, altrove contesto di tempo mediamente stabile e anche ampiamente soleggiato. Invece, un peggioramento più serio dovrebbe intervenire, come peraltro già ampiamente annunciato, nel prosieguo della settimana entrante, in particolare da martedì 28 a venerdì 1 maggio. La dinamica del peggioramento computerebbe un’azione instabile di matrice occidentale, quindi con cavo depressionario subpolare che affonderebbe in maniera più incisiva verso il Golfo di Biscaglia e la Francia, ma con anse cicloniche bene incidenti fino al Mediterraneo centrale.

In seno alle correnti occidentali arriverebbero sull’Italia diversi fronti instabili con nubi e piogge che interesserebbero in misura maggiore, come evidenzia l’immagine precipitazioni allegata, le regioni centro settentrionali in genere e quelle tirreniche, anche appenniniche centrali. In genere, su tutti i settori centro settentrionali, potrebbero aversi piogge mediamente moderate, ma su diverse aree anche forti. In particolare, sono evidenziate tre focus principali sulle regioni settentrionali dove le precipitazioni potrebbero essere particolarmente insistenti e, appunto, forti per diverse fasi. Si tratta delle aree tra l’alta Toscana e il Levante Ligure, essenzialmente tra le province di Massa-Carrara, anche Lucchese e di La Spezia; poi dei settori confinali tra Nord Est Piemonte e Nord Ovest Lombardia e del Friuli Venezia Giulia. Piogge moderate possibili anche sulla Campania e sulle due Isole maggiori, un po’ più deboli e irregolari sul resto delle regioni meridionali, specie su quelle del basso Adriatico e ioniche. Le temperature sono previste in calo, intorno alle medie del periodo o soltanto localmente sotto. Da computare, infine, una ventilazione sostenuta mediamente occidentale o nordoccidentale sui bacini più a Ovest, anche forte sui mari intorno alla Sardegna, temporaneamente sul Tirreno e sul Canale di Sicilia.

La redazione di MeteoWeb continuerà a seguire costantemente l’evoluzione Per la prossima settimana apportando quotidiani aggiornamenti sulle aree più interessate.