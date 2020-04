Previsioni Meteo per martedì 28 aprile: forte maltempo al Nord e sulle Regioni tirreniche

Previsioni Meteo – Il tempo inizia a cambiare in queste ore per l’azione di un cavo depressionario nordatlantico in affondo verso il Golfo di Biscaglia e la Francia settentrionale e occidentale. Il cavo instabile sta già generando fronti nuvolosi che dalla Francia centro-meridionale si orientano, in seno a correnti occidentali, verso le regioni centro settentrionali. Già nubi e piogge, anche rovesci di una certa intensità sono presenti in queste ore serali sul Piemonte, in particolare tra il Torinese la provincia di Biella. Piogge e ancora rovesci continueranno nelle prossime ore serali e notturne su questi medesimi settori e si intensificheranno tra il Biellese, la Val d’Ossola il Nord Piemonte un po’ tutto, fino anche ai settori occidentali della Lombardia. Via via nella notte, sono attesi addensamenti con qualche pioggia sparsa anche sulla Liguria e fino all’alta Toscana, occasionalmente su Alpi e Prealpi centro-orientali. Aumenteranno le nubi in nottata anche sul medio Tirreno, tra il resto della Toscana, in Lazio e fino al Nord Campania e anche sulla Sardegna occidentale e meridionale, ma qui senza fenomeni degni di nota.

Nel corso di martedì 28, le correnti instabili occidentali si mostreranno più incisive su gran parte delle regioni centro settentrionali, portando nubi e piogge diffuse. A essere interessati in maniera più diretta e con piogge e rovesci anche temporaneamente intensi e comunque ricorrenti, saranno soprattutto l’alto Tirreno, quindi la Liguria, in particolare centro-orientale, l’alta Toscana, anche il Nord Appennino; rovesci e piogge moderate e a tratti forti ancora sul Centro Nord Piemonte, soprattutto tra il Torinese, il Biellese, l’Ossola, poi il Verbano, e sul Nordovest Lombardia. Su queste aree, entro la mezzanotte su mercoledì 29, potranno accumularsi mediamente 20/30 mm, ma fino a punte di 40/50 mm su diverse aree, anche verso i 60 mm sullo Spezzino. Piogge e rovesci moderati altrove al Centro Nord e fino al Nordovest Campania, Casertano, meno su Centro Est Abruzzo, Est Marche, Centro Est Molise e sulle coste romagnole-venete. Addensamenti e qualche debole pioggia sparsa saranno possibile sulla Sicilia, specie fascia centrale, e isolati piovaschi non esclusi anche su Est Sardegna. Solo nubi irregolari potrebbero interessare, invece, il resto del Sud, l’Ovest della Sardegna e le regioni del medio-basso Adriatico, qui senza fenomeni degni di nota o in prevalenza asciutto. E’ atteso un rinforzo dei venti meridionali un po’ ovunque, venti più intensi sui bacini occidentali e settentrionali, sulle aree appenniniche e tirreniche. Temperature in lieve calo dove più nuvoloso e con piogge, più o meno stazionarie altrove, poco al di sopra delle medie del periodo.