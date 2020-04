Previsioni Meteo per oggi, mercoledì 29: ampie schiarite sull’Italia ma persistono nubi con qualche pioggia isolata

Previsioni Meteo – Il Mediterraneo, essenzialmente centro-settentrionale, continua a essere interessato da una circolazione moderatamente instabile di matrice atlantica. Si tratta di correnti non particolarmente ondulate, eccetto un moderato cavo sulle regioni settentrionali, quindi incisività delle piogge non particolarmente significativa e soprattutto incidenza dell’instabilità piuttosto circoscritta, non affatto a tappeto. Abbiamo accennato a un cavo più pronunciato sul Nord Italia e, in infatti, qui saranno possibili disturbi più estesi, mentre un’altra linea con instabilità un po’ più accesa la troviamo sulle estreme aree meridionali, ossia sostanzialmente al confine tra la circolazione instabile da Ovest e il fronte subtropicale, quindi qui con un maggiore scontro tra diverse tipologie di correnti e anche in questo caso con qualche precipitazione più determinata. Sul resto del territorio, le correnti umide da Ovest avranno meno presa, certamente con possibilità di locali addensamenti e qualche pioggia, ma in via generale meno significativa e in un contesto più ampiamente soleggiato. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte prossima.

Nell’immagine precipitazioni di sintesi abbiamo evidenziato a scala di colore, le aree dove, con maggiore probabilità, potremo essere presenti piogge e locali rovesci. I settori più esposti saranno quelli estremi del nostro territorio, soprattutto i settori alpini, pre-alpini e anche le medie/alte pianure del Nord, in particolare del Piemonte, al primo mattino, e poi centro-orientale in genere. Su queste aree potranno avere luogo localmente anche rovesci di una certa consistenza, in particolare in mattinata tra alto Piemonte e Nordovest Lombardia, area Ossola, Verbano, ma qui i rapido miglioramento, poi altri rovesci di buona intensità, sebbene a carattere localizzati in mattinata e anche in giornata, su Alpi e Prealpi centro-orientali. Pioggia moderata soprattutto nel corso della mattinata anche sul Centro Sud della Sicilia, in particolare tra l’Agrigentino orientale, Caltanissetta, Ennese, Ragusano, Catanese e Siracusano. Addensamenti e rovesci, specie mattutini, anche su Nord Sardegna, poi locali in giornata sulle aree interne dell’Oristanese. Nel corso del giorno, addensamenti e rovesci sparsi, ma qui più deboli e intermittenti, anche tra alta Toscana, l’Appennino centrale e poi le aree del medio-basso Tirreno, dal Centro Sud Lazio, Campania, fino alla Calabria, soprattutto centro-settentrionale e Cosentino. Qualche pioggia anche sul Reggino meridionale, versanti ionici. Altrove, tempo in prevalenza asciutto e anche più ampiamente soleggiato, salvo addensamenti con fenomeni occasionali e rari su aree circoscritte. Temperature più o meno stazionarie con massime mediamente comprese tra 22 e 27°C sulle pianure, minime, sempre in pianura, tra 11 e 15°C. Venti moderati occidentali o sud-occidentali, anche localmente forti sulle aree appenniniche e soprattutto sui bacini tirrenici centro settentrionali larghi, intorno alla Sardegna e alla Corsica.