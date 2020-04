Previsioni Meteo per Pasquetta e martedì 14: ancora bello ma via via più nubi. Peggiora con più piogge martedì

L’alta pressione, come già annunciato nei giorni scorsi, subirà un temporaneo cedimento tra oggi e domani, a causa di una doppia influenza instabile o moderatamente instabile. Dapprima, saranno moderate correnti umide occidentali ad attaccare il campo anticiclonico, poi, e in maniera più incisiva, irromperà un impulso di aria fresca proveniente dai quadranti settentrionali il quale, soprattutto nel corso della giornata di domani, martedì 14, darà luogo a un temporaneo peggioramento più significativo su diverse regioni. Intanto, infiltrazioni di aria umida occidentale stanno portando già da queste ore mattutine odierne, nubi irregolari sulle aree centro-settentrionali e sul Nord della Sardegna, nubi non in grado di arrecare altre conseguenze, in un contesto ancora ampiamente soleggiato, tuttavia più presenti rispetto ai giorni passati.

Nella prima immagine, rappresentante il tempo per oggi, lunedì 13 aprile di Pasquetta, è visibile una maggiore nuvolosità irregolare soprattutto su tutte le aree centro-settentrionali. Localmente è possibile anche qualche addensamento, via via più frequente in giornata e soprattutto la sera. Sui settori del medio-basso Adriatico e al Sud in genere, il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo anche qui qualche nube sparsa e localizzata, ma di poco conto e soprattutto di tipo medio-alto, sostanzialmente innocua. Sono evidenziati simboli di pioggia irregolare, invece, sulla Toscana e sul Nord della Sardegna poiché, essenzialmente su queste aree, avranno luogo addensamenti più intensi che, in serata, produrranno qualche breve rovescio sparso. Per il resto, tempo asciutto e, ribadiamo, anche ampiamente soleggiato, sebbene con più nubi irregolari. Circa il campo termico, le temperature sono attese più o meno stazionarie o in lieve calo sulle aree centro settentrionali nei valori massimi, in aumento, invece, su Sud Sardegna, qui per un’azione di aria più calda meridionale.

Per domani, martedì 14 aprile, è atteso un peggioramento un po’ più sostanzioso del tempo. Intanto, nel corso della notte, l’azione occidentale porterà un aumento di nubi e locali piogge anche tra basso Lazio, Molise, Est Campania e Lucania. Per la giornata di domani, le correnti occidentali perderanno consistenza, mentre ne acquisteranno quelle settentrionali con l’arrivo di un impulso instabile dal Nord Europa. Esso irromperà sull’Adriatico nel corso della mattinata, portando più nubi e qualche pioggia al Nord Est, ma qui in forma irregolare e veloce, mentre addensamenti più intensi riguarderanno le Marche, l’Appennino centrale, l’Abruzzo, anche il Lazio e poi giù verso il Molise, la Campania, la Puglia, la Lucania con piogge e rovesci sparsi e anche locali temporali. Possibili fenomeni più intensi tra Marche e Abruzzo e poi sul Centro Nord della Puglia, dapprima Gargano, Foggiano, poi verso il Barese. Addensamenti anche sulla Calabria e sulla Sicilia settentrionale e orientale, ma qui con fenomeni più deboli e localizzati. Qualche addensamento occasionale sulle Prealpi centro-orientali e magari su Centro Est pianure del Nord, ma anche qui fenomeni di scarsa intensità. Va meglio sul resto del paese con nubi irregolari, ma tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite soleggiate. Nella sera, addensamenti e locali piogge anche su Ovest Piemonte, qualcuna residua tra Abruzzo, Molise e Appennino meridionale, ma in esaurimento. Molto variegato risulterà il campo termico per la giornata di domani, martedì. Le temperature saranno in progressivo calo sulle aree peninsulari un po’ tutte, specie orientali, in calo più sensibile della sera-notte su mercoledì, quando potrebbero aversi fino a 10°C in meno rispetto alle notti precedenti, soprattutto sul medio Adriatico e sui settori appenninici corrispondenti. Temperature senza variazioni di rilievo sulle aree tirreniche, mentre saranno in sensibile aumento sulle isole maggiori qui con punte sui 28/29°C localmente, in aumento anche al Nordovest. Mediamente le massime sono attese tra 15 e 28°C, minime stazionarie, tra 7 e 13°C nella notte prossima.