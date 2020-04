Previsioni Meteo per venerdì 3 aprile: circolazione depressionaria al Sud e sulle isole con locali piogge. Sole altrove

Anticiclone predominante e bel tempo sulle regioni centro settentrionali tutte all’insegna del sole pieno quasi ovunque, salvo qualche nube irregolare sull’Appennino centrale, ma del tutto innocua e magari qualche nube sparsa irregolarmente distribuita nel corso della giornata. Giornata, invece, più uggiosa, nuvolosa e anche con piogge tra le isole maggiori e le estreme regioni meridionali. Su queste aree, infatti, sta agendo una moderata bassa pressione posizionata, come visibile dall’immagine in anteprima, in prossimità del Nord Africa, tra il Nordest dell’Algeria e la Tunisia. La circolazione instabile sta interessando e interesserà ancora più con nubi e fenomeni moderati e irregolari la Sardegna, soprattutto nel corso del pomeriggio, mentre un’attività perturbata più intensa è in azione sul Canale di Sicilia, poi in giornata sullo Ionio in mare, ma piogge ricorrenti sono presenti e lo saranno in giornata anche tra Sicilia e Calabria, specie centro meridionale.

Come visibile dalla cartina fenomeni, maggiormente esposto ad avvezione di vorticità positive provenienti dalla Tunisia e dal Mar Libico nord-orientale, è in queste ore di tarda mattinata, il Canale di Sicilia, specie nel tratto di mare tra il Golfo di Tunisi, Pantelleria e le coste trapanesi-agrigentine tra Mazara del Vallo, Marsala e Sciacca, con possibili rovesci o anche temporali forti, in particolare in mare largo. Nel pomeriggio, invece, e in serata, i nuclei perturbati più intensi interesseranno le aree ioniche, sempre con predilezione in mare, specie a largo delle coste calabresi ioniche e poi verso lo Ionio centro settentrionale in mare largo. Piogge irregolari sono diffuse anche sulla Calabria, Est Sicilia e, nel corso della giornata, piogge irregolari ma diffuse riguarderanno il resto della Sicilia e via via anche buona parte della Sardegna, qui soprattutto le aree centro meridionali. Piogge irregolari anche sul Sud Puglia, area Salento. Nubi irregolari su Campania, ma qui senza fenomeni degni di nota e comunque associate a ampie schiarite soleggiate.

Circa le temperature, sono ancora sostanzialmente sotto la media un po’ ovunque, anche se in lieve e generale aumento rispetto ai valori di ieri: le massime odierne sono attese mediamente tra 13 e 18°C, le minime si sono attestate in pianura e sulle colline interne mediamente tra 1 e 7°C.