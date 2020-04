Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni: caldo e bel tempo, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 15 Aprile

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 10 Aprile 2020

Domani al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il Centro. Sud e Sicilia: locali nubi basse sulla Calabria tirrenica; bel tempo sul resto del meridione. Temperature: minime in aumento sulle regioni centrorientali del Nord, regioni adriatiche e ioniche peninsulari, stazionarie o al più in lieve aumento sul resto del paese; massime stazionarie al Nord-Ovest e sulle aree alpine e prealpine, in aumento altrove.

Le Previsioni Meteo fino al 15 Aprile 2020

Sabato 11 aprile al Nord cielo sereno o poco nuvoloso. Centro e Sardegna: bel tempo su tutto il centro. Sud e Sicilia: locali addensamenti bassi sulla Calabria tirrenica; cielo pressoché sereno sul resto del meridione. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento su tutto il paese; massime in aumento su Pianura padana, regioni adriatiche centrali, Molise, Puglia garganica, aree interne di Lazio, Toscana e Umbria, stazionarie altrove.

Domenica 12 iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con graduale aumento delle velature, a partire dalle regioni occidentali. In serata estese velature su tutto il Centro-Nord, spesse sulle regioni centroccidentali del Nord e Sardegna; bel tempo sul resto del paese.

Lunedì 13 al mattino estese velature su tutto il paese, spesse su tutto il Centro-Nord, con locali deboli piogge sui rilievi alpini e sulla Sardegna occidentale. Dal pomeriggio estensione delle precipitazioni al resto della Sardegna e all’Appennino settentrionale, e in serata anche alle restanti aree appenniniche.

Martedì 14 al mattino cielo molto nuvoloso o coperto al Nord-Est e al Centro-Sud, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità al Nord e sulla Toscana, e in serata anche su Marche, Umbria, Lazio e Sardegna settentrionali.

Nella mattinata di mercoledì 15 ulteriore diradamento della nuvolosità compatta anche sul resto del Centro, in Campania, Molise e Puglia garganica.