Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 10 Aprile

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 5 Aprile 2020

Domani al Nord: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita’ se non al mattino sul settore centroccidentale alpino, prealpino e pedemontano. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque con qualche innocuo addensamento adevoluzione diurna atteso sui rilievi appenninici compresi tra Lazio ed Abruzzo. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sicilia orientale con possibilita’ di qualche occasionale piovasco pomeridiano a ridosso dei rilievi calabresi e del settore orientale siciliano; velature anche spesse sulle aree adriatiche e cielo sereno sul resto dell’isola. Nella sera parziale attenuazione della copertura con locali schiarite attese su Molise, Puglia garganica e Sicilia sudorientale. Temperature: minime in lieve diminuzione sui rilievi del triveneto e Sicilia meridionale; in rialzo su Val Padana, Romagna, regioni centro-meridionali adriatiche, basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale; stazionarie sul resto del Paese; massime in lieve flessione sulle aree pedemontane piemontesi; in tenue aumento su aree pianeggianti del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia occidentale; senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali su Liguria ed al centro-sud con locali rinforzi, piu’ decisi su rilievi abruzzesi, campani e sulle regioni meridionali adriatiche; deboli variabili sulle zone alpine e prealpine e dai quadranti orientali sul resto del nord. Mari: molto mossi l’Adriatico centromeridionale e lo Jonio; da mossi a localmente molto mossi il Tirreno centromeridionale e lo stretto di Sicilia; poco mosso il mar Ligure sottocosta; generalmente mossi i restanti bacini.

Le Previsioni Meteo fino al 10 Aprile 2020

Lunedì 6 al Nord ampio soleggiamento e scarsa nuvolosita’ se non sul settore alpino centroccidentale e su quello appenninico tra mattina e pomeriggio. Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti nelle ore centrali della giornata a ridosso dei rilievi compresi tra Lazio centromeridionale ed Abruzzo e nelle zone interne dell’isola, ma in un contesto generalmente asciutto; bel tempo altrove. Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulle aree appenniniche e sulla Sicilia con locali rovesci associati attesi tra tarda mattinata ed ore pomeridiane a ridosso dei relativi rilievi calabresi e sul settore centro-settentrionale dell’isola, ma in miglioramento dalla serata sul settore peninsulare. Transito di spesse velature sulle restanti zone tirreniche fino al tardo pomeriggio, quando prevarranno ampie schiarite e cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni adriatiche. Temperature: minime in lieve calo sul Piemonte centrosettentrionale e lungo le coste romagnole e marchigiane; in rialzo sulle regioni centromeridionali tirreniche, Umbria, rilievi abruzzesi e Molise; senza variazioni di rilievo altrove; massime in tenue aumento su Piemonte, Lombardia centro-settentrionale, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Romagna, regioni centrali, Molise, Campania e Sicilia tirrenica; in lieve diminuzione su Calabria sudorientale e restante territorio siciliano; stazionarie sul resto del Paese. Venti: deboli variabili sulle aree alpine e prealpine e dai quadranti settentrionali sul resto del Paese con locali rinforzi fino a sera su Liguria, bocche di Bonifacio, Toscana, Campania e coste adriatiche pugliesi. Mari: da mossi a molto mossi lo Jonio ed il basso Adriatico; generalmente mossi i restanti bacini, ma con moto ondoso in attenuazione su mar Ligure e Tirreno.

Martedì 7: velature anche spesse sulla Sardegna centro-occidentale e cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo annuvolamenti compatti su Sicilia e bassa Calabria associati a isolate precipitazioni di debole intensita’, ma in assorbimento dalla sera.

Mercoledì 8: addensamenti consistenti sulla Sicilia settentrionale con qualche occasionale piovasco associato tra tarda mattinata ed ore pomeridiane; sul resto del territorio persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, a parte qualche addensamento atteso nella giornata sui rilievi alpini e prealpini centroccidentali e sulla Sardegna centromeridionale. Giovedì 9 e venerdì 10: condizioni di bel tempo con innocui annuvolamenti ad evoluzione diurna attesi nella giornata di giovedi’ su alpi lombarde e nell’entroterra delle due isole maggiori.