Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni: stabilità e temperature in aumento, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino all’8 Aprile

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 3 Aprile 2020

Domani al Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa sui rilievi alpini, ma senza fenomeni associati; tempo stabile e soleggiato sule altre zone. Centro e Sardegna: molte nubi sul settore sudorientale dell’isola con piogge e rovesci in miglioramento serale; cielo sereno o al più poco nuvoloso altrove. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti un po’ ovunque con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, solamente su Calabria centromeridionale e Sicilia, in generale decisa attenuazione pomeridiana sulle altre zone. Temperature: minime e massime in aumento su quasi tutte le regioni, stazionarie solo sulla Sicilia.

Le Previsioni Meteo fino all’8 Aprile 2020

Sabato 4 aprile al Nord ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, se non sul settore prealpino al mattino. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque. Sud e Sicilia: residue nubi e precipitazioni al primo mattino su Sicilia centrorientale e Calabria meridionale, in successivo rapido miglioramento; cielo sereno o al più poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature: minime in aumento al Centro-Nord, su Sicilia e Calabria, generalmente stazionarie sulle altre regioni; massime in rialzo su tutto il territorio.

Domenica 5 locali annuvolamenti su Piemonte, Lombardia centrosettentrionale, Sicilia tirrenica e bassa Calabria; condizioni di tempo stabile e soleggiato altrove.

Lunedì 6 bel tempo un po’ ovunque a parte isolati addensamenti su Appennino meridionale e Sicilia interna, in graduale dissolvimento dal pomeriggio.

Martedì 7 ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità, in aumento pomeridiano su Valle d’Aosta e Piemonte occidentale.

Nella giornata di mercoledì 8 velature estese al Nord a eccezione di Liguria ed Emilia-Romagna.