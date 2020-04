Previsioni Meteo Toscana: nuvole pomeridiane sui rilievi

Il Lamma(Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola pomeridiana sui rilievi.

Venti: deboli variabili; moderati di Maestrale sulla costa centro-meridionale dal pomeriggio.

Mari: poco mossi, mossi dal pomeriggio sul litorale centro-meridionale.

Temperature: in aumento con massime fino a 17-19 gradi.

Domani sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola nel pomeriggio sui rilievi.

Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi, in rotazione a Maestrale sulla costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi, localmente e temporaneamente mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento generalmente sui 5 gradi, ma possibili ancora locali deboli gelate. Massime attorno a 20 gradi, in lieve aumento in particolare sulle zone costiere e quelle limitrofe.

Domenica 5 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Lunedì 6 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mosso.

Temperature: quasi stazionarie o in leggero aumento.

Martedì 7 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.