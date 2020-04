Previsioni Meteo Toscana: oggi e domani cielo sereno, possibili piogge nel weekend

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi in Appennino e lungo la costa centro-meridionale. Attenuazione dei venti in serata.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nell’interno.

Domani sereno o velato.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore diminuzione (possibilità di locali gelate nei fondovalle più interni). Massime in lieve aumento nell’interno e in lieve calo lungo la costa. Elevata escursione termica.

Venerdì 17 parzialmente nuvoloso al mattino in particolare sulla costa, schiarite al pomeriggio; nuova intensificazione della nuvolosità in serata.

Venti: deboli meridionali, temporaneamente moderati in Arcipelago.

Mari: poco mossi, localmente mossi al largo.

Temperature: in aumento in particolare nei valori minimi.

Sabato 18 nuvoloso con locali piogge, più probabili in serata.

Venti: meridionali, deboli nell’interno, moderati sulla costa con locali rinforzi.

Mari: fino a mossi, in particolare al largo e i bacini meridionali.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Domenica 19 variabile con piogge sparse.

Venti: deboli orientali nell’interno, deboli o moderati meridionali lungo la costa.

Mari: mossi o molto mossi a largo.

Temperature: stazionarie.