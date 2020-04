Previsioni Meteo Toscana: a Pasquetta possibili deboli e isolate piogge

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno in mattinata con residue foschie o nebbie su costa centro-settentrionale e Valdarno Inferiore in dissolvimento. Transito di modeste velature dal tardo pomeriggio a partire dalle zone costiere. Velato in serata.

Venti: deboli, prevalentemente occidentali, moderati nel pomeriggio con locali rinforzi sui crinali appenninici e sottovento ad essi (versanti emiliano-romagnoli).

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime, ma ancora su valori decisamente superiori alle medie stagionali.

Domani parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso per nubi prevalentemente medio-alte e stratificate. Temporanee schiarite in mattinata, ma nuvolosità più compatta in arrivo dal pomeriggio a partire dalla costa, in particolare dalla sera, quando saranno possibili deboli e isolate piogge, più probabili sulle zone centrali della regione.

Venti: meridionali, deboli nell’interno, moderati con locali rinforzi sull’Arcipelago e sulla costa centro-meridionale.

Mari: tra poco mossi e mossi sottocosta, mossi al largo dalla mattina.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo nell’interno, con valori di 22-24 gradi.

Martedì 14 in nottata coperto con residue isolate precipitazioni, poi nuvolosità irregolare con possibili isolati brevi rovesci nel pomeriggio. Deciso miglioramento in serata.

Venti: deboli meridionali, tendenti a ruotare a nord-est ed ed a rinforzare nel corso del pomeriggio.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo di 1-3 gradi con valori massimi intorno a 20-21 gradi nell’interno.

Mercoledì 15 prevalentemente sereno.

Venti: deboli-moderati da nord-est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime pressoché stazionarie.

Giovedì 16 sereno o temporaneamente velato.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento.