Previsioni Meteo Toscana: oggi punte di 24-25°C nelle zone interne di pianura

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento con punte di 24-25 gradi nelle zone interne di pianura.

Domani sereno o poco nuvoloso, per modesti addensamenti pomeridiani sulle zone di crinale appenninico.

Venti: deboli a regime di brezza. Moderati nel pomeriggio e nella prima parte della sera su costa grossetana e Arcipelago meridionale.

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio-sera su costa grossetana e Arcipelago meridionale.

Temperature: stazionarie.

Domenica 12 in nottata e mattinata sereno con possibilità di locali nubi basse o banchi di nebbia sul Valdarno Inferiore; dalla seconda parte del pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone occidentali per nubi alte e stratificate.

Venti: deboli, prevalentemente occidentali, in rinforzo pomeridiano con raffiche fino a 30-40 km/h nel pomeriggio nell’interno.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.

Lunedì 13 nuvoloso o molto nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte; possibili deboli isolate deboli piogge dalla sera.

Venti: deboli meridionali, con rinforzi sull’Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in calo, intorno a 20-22 gradi nell’interno.

Martedì 14 nuvolosità irregolare con possibili piogge sparse di debole-moderata intensità. Generale attenuazione della nuvolosità in serata.

Venti: deboli meridionali con locali rinforzi, tendenti a nord-est.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.