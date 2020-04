Previsioni Meteo, verso Pasqua e Pasquetta con sole pieno in tutt’Italia: ecco dove farà più caldo

Previsioni Meteo – Uno dato oramai acquisito e l’alta pressione che sarà protagonista del tempo oltre che per tutta la Settimana Santa in corso, anche per tutte le festività pasquali, compresa la Pasquetta che, fino a qualche giorno fa, era data con maggiori disturbi. La saccatura subtropicale perderà sostanzialmente smalto verso il Mediterraneo centrale, andandosi ad arenare sulla Penisola iberica, mentre una tempestiva chiusura anticiclonica in prossimità dell’Europa Centrale, ne taglierà l’alimentazione fresca o anche fredda settentrionale, al punto da consentirne e agevolarne un isolamento piuttosto occidentale. La conseguenza sul piano barico, sarà una persistenza di condizioni anticicloniche a oltranza sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, fin quasi a metà mese e, in termini di condizioni del tempo, sole e clima mite primaverile regneranno incontrastati per almeno altri 5 giorni. Semmai, un aspetto parzialmente significativo in questa fase di stabilità, potrà essere la differenza termica che potrà riguardare i vari settori italiani. Ciò perché la figura di alta pressione si porrà, mediamente, come visibile dalle immagini in evidenza, con asse trasversale abbastanza oblungo e con massimi mediamente distribuiti tra Regno Unito, Germania e poi verso le aree danubiane; struttura anticiclonica, invece, più depotenziata in corrispondenza del Mediterraneo centro-meridionale, anche della Spagna, per la presenza, su questi settori, di flebili e latenti circolazioni instabili. Esse tuttavia si mostreranno assolutamente insignificanti sulle nostre regioni più meridionali, magari solo in grado di influenzarne il campo termico.

Più nello specifico, da oggi a lunedì 13 di Pasquetta, le temperature saranno mediamente in crescita, anche se lenta e progressiva e non in forma omogenea sul territorio nazionale. In particolare, fino a venerdì 10, come mostra la prima immagine, le anomalie termiche più significative sì registreranno sulle regioni settentrionali dove sono attesi valori tra + 2 + 4°C sulle aree pianeggianti, su Ovest Piemonte e sul Nord Appennino, fino a +4/+ 6°C sui settori alpini e prealpini; temperature lievemente sopra la media sulle aree centrali, mediamente tra +1 e + 2°C, valori nella norma tra la Puglia, la Lucania e gran parte della Campania,anche della Sardegna; valori, invece, inferiori alla norma si registreranno tra la Calabria e la Sicilia, qui fino a -2/-4 gradi sotto la media.

Nella fase tra il fine settimana, quindi Vigilia, Pasqua e fino a Pasquetta, prospetto seconda immagine, il campo termico subirà un generale incremento, con anomalie positive sempre più accentuate, soprattutto sulle aree settentrionali. In particolare, sono attesi valori sopra la norma fino a +6/+7°C sulle aree alpine e prealpine centro-orientali, tra +4 e +6°C su gran parte del Nord Italia e fino anche a parte della Toscana, dell’Umbria e delle Marche settentrionali. Temperature oltre la norma tra 2 e 4°C su gran parte delle regioni centrali e anche su Campania, Puglia e Lucania; temperature di 1/2°C sopra la norma sul Centro Nord della Calabria e sul Nord della Sardegna. Rimarranno ancora valori nella norma o sotto la norma tra il resto della Sardegna, il Sud della Calabria, il Nord Est Sicilia e le aree centro-meridionali siciliane, qui con 1/2°C ancora sotto media.

Queste anomalie si tradurranno in valori massimi al suolo mediamente compresi al Centro Nord tra +18 e +24°C mentre, verso il weekend pasquale, potranno aversi valori anche sui +25°C o oltre sulle sulle aree pianeggianti pedemontane e nelle valli prealpine, anche localmente sulle pianure settentrionali, specie centro orientali; sulle regioni centro-meridionali, i valori in pianura potranno variare mediamente tra +15 e +22°C, qualche punta in sconfinamento sui +23/+24°C verso il fine settimana tra Campania e Lazio.