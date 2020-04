Previsioni Meteo: weekend dinamico con la prima ondata di caldo ma anche piogge in arrivo da Ovest

Previsioni Meteo – Evoluzione del tempo per questo fine settimana piuttosto articolata. Ci sarà ancora una resistenza dell’alta pressione che, anzi, potrebbe mostrare la sua componente più calda proprio in questi due giorni del weekend. Tuttavia, dai settori occidentali del nostro bacino e soprattutto dalla Penisola iberica, inizieranno ad arrivare impulsi instabili via via più incisivi che andranno a scalfire progressivamente la figura di alta fino a demolirla completamente per inizio settimana. Insomma, l’evoluzione proporrà certamente più nubi, come del resto già sono presenti su gran parte dei settori occidentali e inizieranno a vedersi anche le prime piogge, anche queste già localmente presenti, ma, perlomeno fino a tutto domani, domenica, continueranno a esserci anche aree più soleggiate e dove farà più caldo, poiché il flusso instabile occidentale incentiverà ulteriormente il richiamo di correnti calde dal Nord Africa, lungo il bordo ascendente anticiclonico.

Le aree più esposte ai flussi caldi, le vediamo nella prima immagine termica, saranno, per oggi, sabato 18, dettaglio a sinistra dell’immagine, quelle con colorazione arancio-rosso più accesa, dove le isoterme alla quota convenzionale di 1500 m circa, varieranno dai 12/13°C, fino ai +14 o persino +15°C. Si tratta essenzialmente dei settori centro-meridionali e insulari, localmente anche di quelli alpini. Questi valori al suolo potranno tradursi, lì dove le nubi saranno meno presenti e quindi con maggiori spazi soleggiati, sui 25/27°C fino a punte anche di 28-29°C sulla Sicilia e occasionalmente sulla Sardegna sudorientale. Le termiche sarebbero certamente per questi valori, sostanzialmente estivi, magari a sminuirne la portata potrebbe essere soltanto la presenza delle nubi, tuttavia, non ovunque. Relativamente alla giornata di domani, è computata una maggiore nuvolosità, però le isoterme continueranno a essere propizie per punte massime, lì dove presenti più spazi soleggiati, sui 24-25°C al Centro-Nord e ancora una volta fino a 26-27°C o persino 29°al Sud, specie sulla Sicilia.

C’è, però, da evidenziare anche l’aspetto fenomeni che, come già anticipato, andrebbero aumentando progressivamente e più estesi sul territorio nel corso della giornata di domani, domenica. Nella seconda immagine precipitazioni, infatti, abbiamo evidenziato un aumento di nubi che riguarderebbe sostanzialmente gran parte del paese, meno le estreme aree meridionali e quelle centro-orientali del Nord. Ci sarebbero anche prime piogge, già in atto in queste ore sulla Sardegna settentrionale e orientale, più diffuse sul Centro Nord dell’isola nel corso della giornata odierna e addensamenti con locali piovaschi possibili, entro sera, anche tra il Lazio e la Campania, rari sulla Liguria e Alpi. Nella notte e domattina, ancora nubi e piogge sulla Sardegna, nubi in ulteriore aumento tra il Lazio, l’Abruzzo occidentale, il Centro Nord della Campania, il Molise, la Puglia e il Nord della Lucania, anche qui con deboli piogge sparse, tuttavia ancora irregolari, e nubi in aumento anche sul medio-alto Tirreno e sulle Alpi, con piovaschi più occasionali. Della Sera di domani, domenica, piogge più consistenti sulla Sardegna e in intensificazione anche al Centro, tra Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo. Piogge su Sudovest Piemonte, più nubi in generale sull’Italia e piovaschi al Sud, Sicilia e su Alpi, più asciutto altrove.

Il tempo tenderà a peggiorare ulteriormente, poi, a inizio settimana, quando è prevista la formazione di una bassa pressione sul medio-basso Tirreno.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente questo peggioramento atteso per la prossima settimana apportando quotidiani aggiornamenti sulle aree più colpite e sull’intensità delle precipitazioni.