Progetto “Respiro con te” macchinari respiratori urgenti e disponibili per l’Ospedale Humanitas di Rozzano

Nei giorni scorsi il Dottor Andrea Padrella, anestesista e rianimatole dell’Ospedale Humanitas di Rozzano, ha informato Milano Natura, Associazione di promozione sociale, della difficile situazione del reparto di rianimazione.

Milano Natura, grazie al suo presidente il Dr Gerard Mangiagalli, è riuscita a reperire da un fornitore n. 9 ventilatori al costo totale di € 76.738 (al link info generali e per trasparenza completa conferma d’ordine).

Una parte di questi sono già stati consegnati grazie agli aiuti economici ad oggi ricevuti (vedi foto allegata nel link).

Da Milano Natura è stata aperta una raccolta fondi per poterli mettere tutti a disposizione dell’Ospedale Humanitas di Rozzano (MI).

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per far conoscere il progetto e per finire di acquistare i respiratori mancanti: insieme possiamo aiutare a salvare alcune vite!

E’ possibile effettuare una donazione o sul cc IT08Z0521601623000000001115 intestato a Milano Natura o tramite la raccolta fondi su gofundme.com/f/respiro-con-te

E’ possibile, per trasparenza, seguire l’andamento delle donazioni e la consegna dei macchinari in tempo reale sulle pagine social di Milano Natura:

FB: https://www.facebook.com/MilanoNatura/

IG: MilanoNatura

Telegram: t.me/milanonatura