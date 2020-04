Questa notte alle 4:36 (ora italiana) la Luna sarà super e apparirà più grande e più luminosa rispetto al solito. Per tale occasione questa sera 7 aprile 2020 alle ore 22.30 il Gruppo Astrofili Palidoro organizza una diretta web per ammirarla direttamente dal proprio PC o Smartphone o Tablet. Per partecipare basta collegarsi alla pagina Facebook Gruppo Astrofili Palidoro https://www.facebook.com/astrofilipalidoro.