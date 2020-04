La Regina Elisabetta nel messaggio ai britannici: “Il Coronavirus non ci travolgerà, la Pasqua è speranza”

La regina Elisabetta II d’Inghilterra in un suo messaggio per la Pasqua, il primo mai registrato, e’ tornata a rassicurare la nazione. Seppure ricordando che le chiese in tutto il Paese sono chiuse a causa della pandemia, la sovrana britannica ha sottolineato che “la Pasqua non e’ cancellata” e che il messaggio nel cuore della settimana santa e’ piu’ importante che mai a causa dell’epidemia. “Quest’anno la Pasqua sara’ diversa per molti di noi, ma tenendoci separati manteniamo gli altri al sicuro. Ma la Pasqua non e’ cancellata; anzi, abbiamo bisogno della Pasqua piu’ che mai”, ha affermato. “La scoperta di Cristo risorto nel primo giorno di Pasqua ha dato ai suoi seguaci una nuova speranza e un nuovo scopo, e tutti noi possiamo rincuorarci da questo”. “Sappiamo che il coronavirus non ci travolgera’. Per quanto oscura possa essere la morte – in particolare per coloro che soffrono di dolore – la luce e la vita sono maggiori. Possa la fiamma viva della speranza pasquale essere una guida costante mentre guardiamo al futuro”, ha aggiunto.