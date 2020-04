Nel Regno Unito la Difesa testa repellente per insetti contro il Coronavirus: una sostanza potrebbe distruggerlo

Un repellente per insetti contro il coronavirus. È la possibile arma che verificherà un laboratorio della Difesa nel Regno Unito, secondo quanto riporta Sky News. Una sostanza presente in un repellente per insetti, infatti, potrebbe essere utile anche per uccidere il ceppo di coronavirus che causa il Covid-19. Il citriodiol e’ conosciuto per essere efficace nella distruzione di certi tipi di coronavirus; da qui l’idea di testarne l’uso anche contro il ceppo che provoca l’attuale pandemia. Le analisi saranno compiute nel laboratorio di Scienza e Tecnologia della Difesa di Porton Down, struttura militare molto segreta.

Secondo SkyNews, gia’ dalla scorsa settimana ad alcuni soldati e’ stato dato il Mosi Guard, un repellente spray contro gli insetti che contiene il citriodiol. Secondo fonti interne, priorita’ verra’ data ai militari impegnati in prima linea nelle operazioni contro il Covid-19; l’uso sara’ facoltativo, non obbligatorio, insieme ai dispositivi di protezione personale, oltre alle indicazioni di lavarsi le mani e mantenere il distanziamento sociale.