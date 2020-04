Piaggio Fast Forward, il robot Gita premiato ai Red Dot Awards: “Un vero e proprio assistente personale per la mobilità leggera del futuro”

Gita, il rivoluzionario robot progettato, sviluppato e prodotto da Piaggio Fast Forward, (PFF), è stato insignito ai Red Dot Awards – Product Design 2020 di due importanti riconoscimenti: il sigillo di qualità RED DOT per il design unico e disruptive, e con il più prestigioso dei premi assegnati, il BEST OF THE BEST tra i prodotti innovativi.

Il “Red Dot: Best of the Best” è il più alto riconoscimento in concorso ai Red Dot Awards – Product Design, ed è stato assegnato dalla giuria internazionale a Gita nella meta-categoria “prodotti innovativi” per “il livello straordinario di design innovativo e per la progettazione fuori dal comune”. La giuria inoltre ha apprezzato “le qualità e peculiarità del robot, un vero e proprio assistente personale che rappresenta la mobilità leggera del futuro”.

Il sigillo di qualità RED DOT nella categoria del product design assegnato a Gita è riservato ai migliori prodotti al mondo dalle riconosciute qualità in termini di design e innovazione. Tra gli altri che hanno ricevuto questo sigillo, anche prodotti di brand internazionali quali Apple, Braun, Acer, Fujifilm, Bosch e Philips.

Gita è il primo innovativo progetto di Piaggio Fast Forward (PFF), la società del Gruppo Piaggio (PIA.MI) con sede a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro.

È un robot carrier della tipologia “follow me”, unico nel suo genere, in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un’autonomia di 4 ore.

Gita viene prodotto nel nuovo stabilimento di Piaggio Fast Forward situato nel quartiere di Charlestown, a Boston, e la commercializzazione, iniziata lo scorso novembre sui canali on-line, prevede una prima fase dedicata al mercato statunitense, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata.

Il Red Dot Design Award è famoso in tutto il mondo ed è uno dei più principali e importanti riconoscimenti di design. Il premio è stato istituito nel 1995 da Peter Zec, Presidente dell’International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), rinominato World Design Organization nel 2017.

Designer e aziende da oltre 60 paesi hanno presentato più di 6.500 candidature, un record per questo il concorso che ogni anno valuta migliaia di prodotti premiando i migliori in termini di eccellenza nel design.

Per il 2020 quaranta esperti, provenienti da diverse discipline, hanno valutato il design ma anche la qualità di produzione, la scelta dei materiali, l’ergonomia e la funzionalità. Molti famosi team di progettazione hanno ricevuto questo titolo in passato, come Apple, Audi, Nokia e Lenovo.

Oltre che nel “product design”, i Red Dot Awards vengono assegnati nel campo del “brands and communication” e “design concept”. Ogni anno vengono inviate più di 10.000 candidature.