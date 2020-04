E’ stata trasportata al Sant’Eugenio per intossicazione da fumi, una delle persone soccorse per l’incendio che ha interessato gli appartamenti al primo e secondo piano di un palazzo in via delle Pispole in zona Torre Maura a Roma. Sul posto è intervenuta anche la polizia con agenti del Casilino, Prenestino, Romanina e Tuscolano.