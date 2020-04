Salviette per bambini ritirate dal mercato: riscontrati danni temporanei sulla pelle [MARCHIO E INFO]

La catena di supermercati Coop ha richiamato le salviette “CRESCENDO Baby Salviettine Detergenti” da 72 pz e 72 +72 pz (codici prodotto: 8001120598516 e 8001120598523) con la seguente motivazione: “Coop precauzionalmente ha ritirato il prodotto dalla vendita perché alcune salviette si sono rivelate all’uso difettose e tali da presentare colorazione e/o odore anomali. In alcuni casi, se utilizzate ripetutamente, potrebbero conferire temporanea pigmentazione alla pelle, che comunque regredisce con i lavaggi e col tempo, senza provocare altre reazioni. Invitiamo i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non utilizzarlo e restituirlo al punto vendita per il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il Numero Verde 800-805580″.