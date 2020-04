Sanificazione ai tempi del coronavirus: “In cosa consiste e quanto costa”

Il coronavirus si trasmette principalmente per via aerea tuttavia sembra possa sopravvivere per qualche tempo anche sulle superfici. Per questo il Ministero della Salute ha siglato un protocollo di sicurezza che prevede misure per contrastare e prevenire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro. Queste includono misure di pulizia e sanificazione dove l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse) delle aree comuni e svago e dei distributori.

Gli esperti di habitissimo offrono informazione utile sulla disinfezione e la sanificazione: In cosa consiste, quanto costa e perché conviene chiamare un professionista.

Disinfettare e sanificare spazi commerciali è necessario per tutti quegli esercizi che offrono un servizio al pubblico. In particolare è necessario rispettare delle norme sanitarie ben precise che richiedono una cadenza precisa e attenta nelle pulizie, con particolare attenzione degli spazi in cui si conserva, maneggia e prepara il cibo. In generale la pulizia professionale di un locale commerciale, ad esempio un ristorante, costa circa 800€.

Disinfettare e sanificare i condomini è un’operazione molto importante e che garantisce la perfetta pulizia di tutti gli spazi comuni di un edificio, sia interni che esterni. Particolare attenzione nella pulizia dei condomini deve essere posta su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori. E’ un’operazione che deve essere effettuata da una ditta specializzata e con l’impiego di prodotti appositi. Il costo è di 300€.

Disinfettare e sanificare ambienti di lavoro è fondamentale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Infatti alla pulizia ordinaria degli uffici, da fare in media un paio di volte a settimane, è importante programmare interventi di sanificazione, ovvero di pulizia profonda per l’eliminazione di germi, batteri e virus. Generalmente le ditte specializzate intervengono con l’ausilio di prodotti specifici che sono irrorati sulle superfici ed ambienti interessati, precedentemente puliti. Il costo è di 500€.

Anche la propria casa puó essere disinfettata e sanificata da una ditta specializzata con un costo medio orario di 15€. Il prezzo varia in base a diversi aspetti, innanzitutto le dimensioni dell’immobile. Allo stesso modo bisogna considerare una variazione di prezzo rispetto alla pulizia di una casa arredata e una vuota, come la presenza o meno di spazi all’aperto, In media il costo per pulire una casa arredata di 100 mq è di 200€. Se si vuole disinfettare e sanificare casa, ovvero eliminare germi, batteri e virus mediante l’impiego di prodotti specifici, il prezzo è più alto in quanto si aggiunge a quello della pulizia un ulteriore costo di 150€.

Quali vantaggi nel chiamare un professionista? Affidare questo genere di attività ad una ditta specializzata fa risparmiare tempo. E’ pur vero che si investe una somma di denaro, ma quando un impegno, anche faticoso, può essere demandato con la certezza di un risultato professionale, la spesa è ben ripagata. Se per i privati esiste questa possibilità, comunque a discrezione di chi la richiede, per condomini, uffici o esercizi commerciali, affidare le pulizie a una ditta specializzata diventa necessario. Un’impresa di pulizie professionale è inoltre in grado di garantire risultati eccellenti anche perché dotata di attrezzature adeguate, strumenti nati per svolgere specifici lavori, prodotti di detersione professionali ed efficaci.