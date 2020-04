Sconfigge il Coronavirus a 101 anni, la FOTO diventa virale

Ha sconfitto il Coronavirus a 101 anni: la storia di Keith Watson, originario del Worcestershire, contea della regione del West Midlands, è stata raccontata dalla BBC.

La foto con lo staff sanitario dell’ospedale al momento della dimissione è diventata virale sul web.

Watson era stato ricoverato circa 2 settimane fa per un’operazione a una gamba in seguito a una caduta: in ospedale l’uomo è stato contagiato dal Coronavirus: “Andare lì per l’operazione è un conto. Quando invece abbiamo appreso che era risultato positivo abbiamo pensato al peggio“, ha raccontato la nuora, secondo la quale il signor Watson “è incredibile per la sua età“. Ora l’anziano è tornato a casa e si “lamenta solo del dolore alla gamba“.