La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra Montevideo, capitale e città più grande dell’Uruguay

Con un’area di circa 175.000 kmq, l’Uruguay è geograficamente le seconda più piccola nazione del Sud America. Circa la metà della sua popolazione totale vive nell’area metropolitana di Montevideo, visibile come una grigia distesa reticolare in questa Immagine della Settimana.

Montevideo è la capitale più meridionale delle Americhe ed è conosciuta per le sue spiagge – visibili ad est della città. La Rambla di Montevideo, il famoso viale della città, si estende per 27 km lungo la costa, rendendola una delle passeggiate più lunghe al mondo.

Montevideo sorge sulla sponda settentrionale del Rio della Plata, conosciuto come Rio de la Plata in spagnolo, un estuario formato dalla confluenza dei fiumi Paraná e Uruguay. Il fiume Santa Lucia, visibile ad ovest di Montevideo, costituisce il confine naturale tra Montevideo e il Dipartimento di San Josè. Il fiume Santa Lucia scorre per circa 230 km prima di formare un piccolo delta e tuffarsi nel Rio de la Plata. È qui che le acque del fiume cariche di limo, visibili in marrone scuro, si mischiano con le acque torbide del Rio de la Plata.

Le acque di questi due fiumi scorrono poi verso est e si mescolano con le più limpide, di colore turchese, acque dell’Oceano Atlantico Meridionale – visibile nell’estrema destra dell’immagine.

Questa immagine è stata acquisita il 18 ottobre 2019 dalla missione Copernicus Sentinel-2 – una missione formata da due satelliti per fornire la copertura e la distribuzione dei dati necessari per il programma europeo Copernicus. I frequenti passaggi della missione sopra la stessa area geografica e l’elevata risoluzione spaziale consentono di monitorare da vicino i cambiamenti nella copertura al suolo e nei corpi idrici.