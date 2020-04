Coronavirus, il sesso nel lockdown e nella fase 2: i consigli video dell’ex divo del porno Franco Trentalance

Una serie di tutorial su sesso e seduzione, con un coach d’eccezione: Franco Trentalance, ex divo del cinema a luci rosse, volto noto della TV e autore di saggi e romanzi. Dopo 20 anni di carriera a luci rosse, 445 lungometraggi, 5 libri editi negli ultimi 4 anni e persino una graphic novel in cui ha prestato anche il volto al killer protagonista, Franco Trentalance si unisce oggi sul Web a “Le Cronache di Escort Advisor”: uno spazio virtuale, dedicato alla condivisione di racconti, di sesso e di vita, nell’Italia ai tempi del coronavirus. Gli utenti della Rete posso interagire con i contenuti e con gli ospiti di ogni “cronaca” su Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa con oltre 2 milioni di utenti mensili solo in Italia (https://www.escort-advisor.com/ea/cronache/).

A partire da oggi l’autore bolognese, classe 1967, illustra i consigli per vivere al meglio la sessualità, durante il lockdown e nella prossima Fase 2. Ogni video è dedicato a suggerimenti e tecniche che il personal coach ha appreso in anni di concrete esperienze: «Non ho mai considerato il “Fai da Te” come un’attività di serie B o un ripiego. Al contrario è la base per chi vuole fare del buon sesso: è come l’allenamento di uno sportivo, per prepararsi a una gara» – sottolinea Franco Trentalance nel giorno della pubblicazione del primo, eloquente, contributo alla rubrica – «Conoscete ad esempio qualche campione che gioca solo le partite senza mai allenarsi? Qualsiasi sia la disciplina, alternano sempre match e… allenamento!»