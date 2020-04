Grave siccità in Friuli Venezia Giulia: i Laghi di Fusine sono quasi a secco

Dopo un inverno quasi assente in Italia, la situazione siccità è molto grave in Friuli Venezia Giulia. Ne è una drammatica dimostrazione il Lago Superiore di Fusine. La foto in alto è stata pubblicata dalla pagina Facebook Meteoweekend by SP, corredata dal seguente commento: “Siccità in Friuli Venezia Giulia: senza parole! Oggi noi di IANUS siamo saliti ai Laghi di Fusine per effettuare delle riprese per un documentario. Ecco come si presenta ora il lago superiore. Va un po’ meglio in quello inferiore. Inutile aggiungere altro!”. In effetti, le immagini sono drammatiche e parlano da sole.