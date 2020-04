Strade vuote per l’emergenza Coronavirus e i cervi fanno un salto in paese [VIDEO]

Con il lockdown imposto dall’emergenza coronavirus, le città italiane si sono svuotate. Pochissime le persone e le auto in circolazione, ma a riempire le strade ci pensano sempre più spesso gli animali. Sono ormai tantissimi gli episodi, da Nord a Sud e non solo in Italia, in cui sono stati avvistati animali a spasso per le città deserte. Le immagini che trovate nel video in fondo all’articolo provengono da Villetta Barrea, piccolo paesino dell’Abruzzo: alcuni cervi passeggiano in centro indisturbati. Mentre l’uomo è confinato in casa, gli animali si riprendono gli spazio che sono stati loro sottratti con l’urbanizzazione.

A Città del Capo, per esempio, un gruppo di adorabili pinguini ha fatto una passeggiata tra le strade vuote della città.