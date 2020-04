Spettacolo nel cielo, la Superluna rosa ha incantato il mondo: le immagini più belle in una GALLERY mozzafiato

Ieri sera, una splendida Superluna rosa ha illuminato il cielo notturno, in quella che è stata la terza Superluna di fila dall’inizio dell’anno. Dopo la Superluna di neve di febbraio e la Superluna del verme di marzo, la Superluna rosa è stata la più grande e la migliore dell’anno. Nelle bellissime foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, è possibile ammirare il satellite colorato da una delicata sfumatura giallo-arancione. In questo difficile periodo a causa dell’emergenza coronavirus, la Superluna di ieri ci ha intrattenuto con la sua bellezza, facendoci dimenticare per un attimo le difficoltà del momento.