Luna piena e perigeo, stasera splende la “Superluna” rosa: le IMMAGINI LIVE

Stasera la Luna piena e il perigeo (il punto più vicino alla Terra dell’orbita lunare) coincideranno, dando luogo al fenomeno della “Superluna” rosa, il più spettacolare previsto per il 2020. Il suo nome non deriva dal colore, ma dalla tradizione dei nativi americani, che avevano nomi diversi per ogni mese. Il 7 e l’8 aprile infatti il nostro satellite si avvicinerà fino a 356.907 km, il che lo farà apparire più grande e brillante specie quando è vicino all’orizzonte – un effetto ottico condiviso peraltro con il sole al momento dell’alba o del tramonto.

In realtà le dimensioni reali rimangono invariate ma l’occhio umano tende a sovrastimarle per un effetto di prospettiva: in teoria stasera dovrebbe apparire il 38% più grande del normale.

Il fenomeno della “Superluna” è relativamente frequente: sulle 12 o 13 lune piene dell’anno tre o quattro coincidono o sono molto vicine al perigeo; tuttavia non sempre l’effetto è osservabile a tutte le latitudini.