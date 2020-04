Alle Svalbard è arrivato il Sole di Mezzanotte: non tramonterà più fino al 22 agosto, 4 mesi di luce continua

La Norvegia è una delle poche località al mondo dove il tramonto si fonde con l’alba senza che ci sia oscurità in mezzo. Il sole di mezzanotte è un particolare fenomeno che si verifica solo in alcuni momenti dell’anno ed è visibile solo in prossimità dell’Artico nell’emisfero nord. La Norvegia, non per niente rinominata “terra del sole di mezzanotte”, è il posto ideale in cui vivere questo fenomeno a tratti inquietante ma affascinante. Ma cos’è il sole di mezzanotte?

La definizione, di per sé, lo spiega già: si può vedere il sole a mezzanotte. In piena notte, quando il cielo normalmente dovrebbe essere una distesa buia, il sole è chiaramente visibile. Al Polo Nord, il sole di mezzanotte può essere osservato per 6 mesi, senza alcuna interruzione. Più ci si sposta verso sud, più si riduce il tempo in cui il fenomeno è visibile. Nel nord della Norvegia, è visibile dalla fine di aprile fino ad agosto. Ecco perché l’immagine che vedete in alto nell’articolo è stata scattata alle ore 23: dal 20 aprile, alle isole Svalbard, il sole non tramonterà fino al 22 agosto. Questo significa che nel cielo ci sarà sempre il sole per 4 mesi di fila.

Mente ci si allontana dall’Artico, l’intensità del sole di mezzanotte inizia ad indebolirsi. Al polo, il sole splenderà sempre come se fosse mezzogiorno. In Norvegia, appare più come all’inizio della sera prima di illuminarsi gradualmente di più per il giorno successivo. Di conseguenza, non c’è una distinzione tra un giorno e l’altro: c’è sempre luce, ma si può osservare un leggero cambiamento nella luminosità. Nel comune norvegese di Nordkapp, il sole splende per 1800 ore senza interruzione, per un totale di 75 giorni.

Questo fenomeno si verifica ogni anno e trova la sua spiegazione nella fisica della Terra e del sole. La Terra compie una rotazione completa ogni 24 ore ed è questo che crea la notte e il giorno. Tuttavia, la lunghezza del giorno e della notte non è uguale poiché la Terra è inclinata sul suo asse. Se fosse completamente perpendicolare al suo asse, ci sarebbero una notte e un giorno di 12 ore ciascuno.

Oltre alla rotazione sul suo asse, la Terra ruota anche intorno al sole. Mentre si muove intorno alla stella, l’inclinazione dell’asse fa sì che in un certo momento, una parte della Terra sia più vicina al sole rispetto all’altra e questo determina che l’estate avvenga in periodi differenti dell’anno nell’emisfero nord e in quello sud. Durante i mesi estivi, quando l’emisfero è inclinato verso il sole, i poli vedono il sole per 24 ore al giorno: ecco il fenomeno del sole di mezzanotte. Mentre la Terra continua nella sua orbita e l’inclinazione dell’emisfero gradualmente si allontana dal sole, ritorna lentamente l’oscurità della notte. Durante l’inverno, si verifica l’esatto opposto del sole di mezzanotte: la notte polare. Durante la notte polare, il sole non sorge mai, dando al paesaggio soltanto una luce bluastra durante il giorno, simile a quella del tramonto.