Terremoti in Italia, la mappa mensile dell’INGV: “A marzo 1228 scosse, eventi più forti localizzati in mare”

“Da qualche tempo l’INGV mette a disposizione le mappe mensili della sismicità registrata dalla Rete Sismica Nazionale”, si legge sul blog INGVterremoti. “Nella giornata di ieri è stata pubblicata la mappa relativa ai terremoti avvenuti in Italia e nelle aree limitrofe dal 1 al 31 marzo del 2020. Sono stati 1228 gli eventi localizzati, solo 175 quelli di magnitudo uguale o maggiore di 2.0. I terremoti più forti si sono verificati al di fuori dei confini nazionali: due eventi in Croazia, vicino Zagabria, il 22 marzo (magnitudo Mw 5.1 e mb 4.9, rispettivamente) e in Algeria il 26 marzo (mb 5.0). Per quel che riguarda il territorio nazionale gli eventi più forti sono stati localizzati in mare: il terremoto profondo (quasi 500 km!) nel Tirreno meridionale del 15 marzo (ML 4.4) e quello al largo della costa calabra sud occidentale del 17 marzo (Mw 3.9)”.