Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte in Puglia, in particolare nel Foggiano. La scossa, di magnitudo 3.7, si è verificata alle ore 04.57. Il sisma ha avuto epicentro a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia e ipocentro a 23.6 Km di profondità.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose.