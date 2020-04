Un terremoto di magnitudo 4,7 ha colpito oggi Van, provincia nel Sud-est della Turchia. Lo riferiscono media locali. “la scossa è stata registrata alle ore 8:44 (9:44 italiane)”, con epicentro nel distretto di Toshba nella provincia di Van”, ha detto l’ente nazionale per le Emergenze e le Catastrofi in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa statale Anadolu. Al momento non ci sono notizie su vittime o danni.