La città verticale del futuro: una foresta ultra tecnologica per 200.000 abitanti in 300 piani [FOTO e VIDEO]

Lo studio di architettura Luca Curci Architects presenta THE LINK, una città verticale per 200.000 abitanti. Il progetto mira a superare la sfida della densità di popolazione combinando l’espansione verticale con l’economia dell’innovazione. La città-foresta verticale sarà in grado di assorbire CO 2 e produrre ossigeno per un’aria più pulita, aumentando la biodiversità urbana ed eliminando le periferie al fine di ridurre la povertà.

Con i suoi 300 piani THE LINK raggiungerà l’altezza massima di 1.200 metri. Il progetto combina sostenibilità e densità abitativa, con l’obiettivo di costruire una città-verticale ad impatto energetico zero. La città-foresta include quattro torri principali connesse tra di loro, provviste di aree verdi ad ogni livello, luce naturale, ventilazione e sistemi di trasporto totalmente eco-sostenibili.

THE LINK permetterà ai residenti di intraprendere uno stile di vita più sano, in simbiosi con gli elementi naturali, ripensando il tradizionale concetto di aggregazione urbana, tipico delle città contemporanee.

Attraverso un Sistema Operativo Urbano dotato di un’Intelligenza Artificiale, THE LINK sarà in grado di gestire la temperatura dell’intera città, i livelli di CO2 e di umidità, il sistema di illuminazione generale, ottimizzando la produzione e la gestione dell’energia prodotta.

“La prima smart city consapevole, nella quale potranno convivere 200.000 abitanti con oltre 150 specie di alberi e piante e con una qualità dell’aria senza precedenti” ha commentato l’architetto Luca Curci.

Perché THE LINK

Attualmente metà della popolazione, 3.5 miliardi di persone, vive nelle città e si stima che 5 miliardi di persone vivranno nelle città entro il 2030. Le città del mondo occupano solo il 3% della superficie terrestre e generano il 60-80% del consumo energetico e il 75% di emissioni di carbonio. Ad oggi il cambiamento climatico sta coinvolgendo tutto il pianeta; sta sconvolgendo profondamente le economie nazionali, le comunità e i paesi, e ancora di più il futuro. I livelli del mare si stanno innalzando, gli eventi meteorologici stanno diventando sempre più estremi e le emissioni di gas serra stanno al momento raggiungendo i livelli più alti della storia.

L’espansione urbana, la rapida espansione geografica delle città, è spesso caratterizzata da edifici residenziali a bassa densità abitativa e dall’utilizzo elevato di automobili per gli spostamenti. L’espansione urbana è collegata all’aumento del consumo di energia, all’inquinamento, alla congestione stradale e alla perdita di coesione tra le comunità. Lo sviluppo della povertà nelle zone periferiche è uno dei più grandi problemi demografici degli ultimi 50 anni. Dal 1990 ad oggi il tasso di povertà nelle zone suburbane è aumentato del 50%. La città-foresta THE LINK con una pianificazione urbana verticale a più livelli risolverà il problema della tradizionale espansione urbana e allo stesso tempo costruirà un nuovo rapporto uomonatura.

Il sistema urbano

Il sistema urbano di THE LINK è stato progettato per integrare tutte le tecnologie di una smart city e per collegare più di 200.000 persone. La città verticale sviluppa un volume totale di 14.500.000 metri cubi e aree verdi per oltre 1.200.000 metri quadrati. La città verticale è costituita da quattro edifici ognuno dei quali suddiviso in aree funzionali. Il più alto con i suoi 1.200 metri di altezza e i suoi 300 piani, ospiterà appartamenti, ville, aree comuni e servizi, con zone verdi e giardini pubblici e privati.

L’edificio torre principale è collegato alle altre tre torri, alte rispettivamente 650, 700 e 850 metri, che ospiteranno uffici, strutture sanitarie e istituti scolastici, compresi tutti i livelli di scuole e università. Il sistema urbano verticale funzionerà anche come destinazione turistica, orientata ai servizi di lifestyle come hotel, centri benessere e spa, centri sportivi, centri commerciali, librerie e attrazioni per il tempo libero. THE LINK ospiterà più di 120.000 alberi e 2 milioni di piante di oltre 150 specie, migliorando la qualità dell’aria assorbendo CO 2 e aumentando la biodiversità delle specie viventi.

“THE LINK è un ecosistema sostenibile dove poter vivere e lavorare”, spiega l’architetto Luca Curci.

La città verticale, con un’alta densità di verde, è orientata a ridurre l’utilizzo di energia, migliorare la qualità dell’aria e aumentare la biodiversità urbana, ridurre le temperature interne ed esterne, assorbire CO 2 e contemporaneamente produrre ossigeno. THE LINK è caratterizzata da un gran numero di energie rinnovabili e sistemi di accumulo. Produzione alimentare e coltivazione sono integrate, con una strategia di gestione a rifiuti zero e per uno stile di vita più sano.

L’agricoltura integrata consentirà alle comunità di essere autosufficienti. Ogni edificio torre includerà spazi collettivi, servizi, centri spirituali e culturali. THE LINK è raggiungibile via terra e via aria. Il basamento è provvisto di percorsi pedonali e trasporti pubblici. La città verticale è inoltre dotata di stazioni di droni presenti in diverse postazioni di tutte e quattro le torri.

La smart city “consapevole”