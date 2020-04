Spaventosi tornado e alluvioni nel sud degli USA: morti e distruzione in Texas, Oklahoma e Louisiana [FOTO e VIDEO]

Non c’è pace per gli Stati Uniti. Come se non bastasse la feroce epidemia di coronavirus, violenti outbreak di tornado continuano a colpire il Paese, soprattutto il sud. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, 27 diverse segnalazioni di tornado sono state registrate nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile. Almeno 7 persone hanno perso la vita e altre decine sono rimaste ferite quando il maltempo è esploso in Oklahoma, Texas e Louisiana (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

3 persone sono morte e altre 20-30 sono rimaste ferite ad Onalaska, nella contea di Polk (Texas). Per la contea, è stata annunciata la dichiarazione di disastro, che fa notare danni significativi alle strutture residenziali, commerciali e all’infrastruttura pubblica. Numerose persone sono rimaste intrappolate e ferite dopo che 30-40 roulotte sono state danneggiate dal tornado. Altri edifici hanno riportato gravi danni, mentre grandi alberi bloccavano le strade così come i semirimorchi ribaltati. Si ritiene che i danni nella contea di Polk siano il risultato di un tornado EF2.

Altre 2 vittime sono state registrate in Louisiana e altre 2 in Oklahoma. Anche in Mississippi sono stati registrati dei tornado. Un tornado mortale ha toccato terra nei pressi della città di Madill, nell’Oklahoma meridionale, danneggiando almeno una dozzina di strutture. Nella città di Mansfield, si sono verificate “alluvioni estreme”. “Acqua come non avevo mai visto in molti, molti anni, se non mai. Credo che abbiamo avuto circa 20 case allagate”, ha detto Jayson Richardson, sceriffo della Parrocchia di DeSoto.

Uno dei video in fondo all’articolo mostra da molto vicino lo spaventoso tornado che ha colpito Madill. Le immagini sono state girate da un uomo nella sua auto, che ha iniziato a riprendere la scena mentre il tornado si avvicinava da dietro un gruppo di alberi. Polvere e detriti sono stati lanciati in aria mentre il vortice avanzava. Più il tornado si avvicinava, più i venti si facevano forti e agitavano gli alberi sempre di forte. Le violente raffiche di vento hanno sollevato materiali dagli edifici e minacciato di abbattere i cavi elettrici.

I tornado sono stati accompagnati anche da grandine grande come palle da tennis, in grado di danneggiare le auto e rompere i finestrini.

Il forte maltempo del 2020 ha già provocato il maggior numero di morti legati ai tornado negli Stati Uniti dal 2011, quando i violenti vortici hanno ucciso 553 persone. Secondo AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, finora nel 2020, si sono verificati 77 decessi a causa dei tornado.