Tornado catastrofici negli USA, distruzione tra Indiana e Arkansas: città rase al suolo, si temono molti morti [FOTO e VIDEO]

Parti di Indiana e Arkansas sono state devastate nella notte da tornado e violente tempeste. Oltre 100.000 case sono rimaste senza energia elettrica, mentre le immagini mostrano tantissimi edifici distrutti. I danni registrati sono stati molto gravi in alcune zone dell’Indiana, dove alberi e pali della luce sono stati abbattuti dalle tempeste.

La città di Mooresville (Indiana) è stata colpita duramente, con edifici demoliti e altri parzialmente crollati. Ci sono stati danni significativi anche a Franklin, in Indiana. Un tornado ha colpito anche nella contea di Poinsett, in Arkansas, provocando danni importanti: almeno 31 case sono state danneggiate e ci sono stati anche diversi feriti. Alcune case sono state completamente distrutte. Le persone hanno cercato di salvare quello che potevano dalle loro case demolite dalla furia del tornado.

Le immagini della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, sono impressionanti. In alcune di esse, si vede il gigantesco tornado che si è abbattuto su Harrisburg, in Arkansas, illuminato dalle scariche elettriche che ha provocato mentre attraversava la città: davvero spaventoso. Al momento non si segnalano vittime, ma la situazione desta molta preoccupazione, considerati gli ingenti danni riportati.