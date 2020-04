Tornado e inondazioni flagellano il sud degli USA: morti e distruzione dal Kansas alla Florida [FOTO e VIDEO]

Per la seconda volta in una settimana, una forte ondata di maltempo con tornado, grandine e forti venti ha colpito la stessa area degli Stati Uniti devastata nelle festività pasquali. Dal Kansas alla Florida, ci sono stati almeno 7 segnalazioni di tornado, oltre 100 di venti distruttivi e oltre 30 di grandine. 4 tornado sono stati segnalati nella sola Florida. Uno dei grandi e potenti tornado ha colpito appena a sud di Hattiesburg (Mississippi). Il vortice ha abbattuto degli alberi e i veicoli sono stati allagati dal passaggio della tempesta. Il maltempo ha provocato almeno 3 vittime tra Mississippi, Alabama e Georgia.

In Florida, sono esplose le finestre ed è stato danneggiato un tetto nell’area di Silver Springs Shores, nella contea di Marion. Un tornado ha toccato terra lungo l’Interstate 75 nei pressi di Ocala e ha lanciato un edificio prefabbricato trasportato da un semirimorchio. L’edificio da 11 metri è stato scagliato su un camioncino e il conducente ha riportato lievi ferite. Danni anche nella vicina contea di Citrus, con diversi alberi abbattuti e la copertura di una stazione di servizio divelta. Ai tornado, si sono aggiunti anche piogge torrenziali e forti venti. Molti degli alberi abbattuti sono caduti su case e linee elettriche. Anche le inondazioni sono state un problema (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

A Hattiesburg, la polizia ha chiuso diverse strade a causa degli allagamenti e alcuni automobilisti sono stati soccorsi dalle auto allagate. La città è stata colpita anche da grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Le stesse condizioni di maltempo hanno colpito anche Alabama e Georgia, provocando lo stesso tipo di danni. Proprio in Alabama, un possibile tornado ha ribaltato una roulotte, uccidendo un 61enne. Nella Georgia meridionale, una donna anziana è morta a causa di un incendio divampato dopo che un fulmine aveva colpito una casa.

Questo sistema di tempeste è simile a quello che ha colpito la stessa area appena una settimana fa. “Due pattern meteorologici non sono mai gli stessi, ma questi sono molto simili”, afferma Gene Norman, meteorologo della CNN. Tuttavia questa settimana ha alcune differenze, come una corrente a getto più a sud, spiega Norman. La scorsa settimana oltre 40 tornado hanno percorso quasi 2.000km dal Texas al South Carolina, uccidendo almeno 32 persone.