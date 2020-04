Tornado investono il Sud degli USA: almeno 14 morti tra Mississippi, Georgia e Arkansas

E’ salito ad almeno a 14 vittime il bilancio dei morti causati da tornado che hanno investito il Sud degli Stati Uniti: 7 persone sono decedute in Mississippi, 6 in Georgia e una in Arkansas. Danneggiate centinaia di case dalla Louisiana agli Appalachi.

Tra le zone più colpite quella Chattanooga, Tennessee e diverse contee nel nord-ovest della Georgia.

Almeno 14 persone sono state ricoverate nell’area di Chattanooga, dove le squadre di ricerca e salvataggio di vigili del fuoco hanno risposto a più di 300 richieste d’intervento.

Le tempeste hanno imperversato per tutta la notte, causando inondazioni e frane nelle aree montuose.